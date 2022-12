Estas son las pistas de hielo gratuitas que puedes acudir en CDMX

Aunque este año no habrá pista de hielo en el Zócalo, no te pongas grinch, algunas alcaldías de la Ciudad de México tienen esta opción de manera gratuita. Además de que no necesitas llevar tus patines, pues en cada una de estas cuenta con el servicio de préstamo.

Para tener acceso a estos espacios solo necesitas presentar una identificación oficial con fotografía, por un horario limitado. A los niños solo se les permitirá el ingreso a las pistas de hielo acompañado de un adulto.

A continuación te damos la ubicación y los horarios para que puedas asistir a divertirte con tu familia y amigos en estas fiestas navideñas.

Álvaro Obregón

Con el encendido del árbol y la celebración de las posadas, la alcaldía Álvaro Obregón inauguro dos pistas de hielo, las cuales funcionarán de manera gratuita, las cuales estarán hasta el 8 de enero de 2023.

¿Dónde?

Explanada del Salón de usos Múltiples, calle 10 s/n, colonia Tolteca

Estacionamiento del Deportivo Águilas-Japón

Horario: de lunes a domingo de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 22:00 horas.

Pista de Hielo Álvaro Obregón

Cuauhtémoc

A través de redes sociales la alcaldía Cuauhtémoc instaló cuatro pistas de hielo gratuitas. Las cuales estarán disponibles hasta el 7 de enero de 2023, en los siguientes puntos:

¿Dónde?

Jardín Pushkin: Avenida Cuauhtémoc No. 104, colonia Roma Norte

Parque Rotario: calle Rossini No. 60, colonia Ex Hipódromo de Peralvillo

Parque Lázaro Cárdenas: calle Doctor Erazo No. 12, colonia Doctores

Plaza Reina de los Ángeles: calle Lerdo de Tejada s/n, colonia Guerrero

Horario: de 14:00 a 22:00 horas

Alcaldía Cuauhtémoc instaló cuatro pistas de hielo en la demarcación. Foto Alcaldía Cuauhtémoc

Iztacalco

En el oriente de la capital, se instaló una pista de hielo en la explanada de la alcaldía Iztacalco, así como un bungy, también estará disponible hasta el 7 de enero de 2023

¿Dónde?

Avenida Río Churubusco s/n esquina Av. Té, colonia Gabriel Ramos Millán

Horario: lunes a domingo de 10:00 a 18:00 horas.

Pura diversión garantizada para niñas, niños y jóvenes. Les esperamos en la explanada de la @IztacalcoAl con la pista de patinaje invernal y un par de bungys. ¿Deseas acudir ? Regístrate y no hagas filas 👇🏻 https://t.co/ZWu7OV8DvG pic.twitter.com/2bGH4QIW8C — Armando Quintero (@A_QuinteroMX) December 7, 2022

Iztapalapa

En esta alcaldía cuenta con una pista de hielo en Utopía Olini, pero esta es permanente, en donde además de patinar podrás practicar hockey.

¿Dónde?

Av. Telecomunicaciones, esquina con calle 3.

Horario: martes a sábado de 10:00 a 14:00 horas, y de 15:00 a 19:00 horas; domingo: 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas

Pista de Hielo en Iztapalapa

Miguel Hidalgo

En esta demarcación el próximo 14 de diciembre a las 18:00 horas inaugurará una pista de hielo en la explanada de la alcaldía, la cual también contará con préstamo de patines.

¿Dónde?

Av. Parque Lira No. 94, colonia Observatorio.

Pista de Hielo en Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Pero si quieres vivir una experiencia extrema, en la alcaldía Venustiano Carranza a partir del 16 de diciembre se instalarán 4 toboganes de hielo.

¿Dónde?

Parque Oaxaca: Eje 3 Oriente Héroes de Nacozari y Penitenciaria, Col. Penitenciaría

Parque Fortino Serrano: Oriente 172 esquina Norte 25, Col. Moctezuma 2 Sección

Plaza del Ejecutivo: Relaciones exteriores y Educación Pública, Col. Federal

Parque las Palomas: Coxcox s/n, entre Cuitláhuac y Aztecas, Col. Arenas 3 sección