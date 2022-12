China admite que cuenta con "comisarías de servicio" en el exterior pero niega actividad policial

PEKÍN, 14 (DPA/EP)

El Gobierno chino ha alertado este miércoles de que cuenta con "comisarías de servicio" en el exterior pero ha negado que haya incurrido en "actividad policial", tal y como han denunciado algunas organizaciones, que acusan a Pekín de perseguir disidentes fuera del país.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores chino ha admitido así que Pekín "mantiene una red de comisarías de servicio" en el extranjero pero ha incidido en que no existen "comisarías policiales clandestinas", como han denunciado terceros países, como Alemania.

Según fuentes cercanas al asunto, estas comisarías han sido creadas "por grupos de chinos apasionados en el extranjeros" y están regentadas por "voluntarios comprometidos con la diáspora china y no por policías chinos".

Informaciones obtenidas por la agencia DPA señalan que al menos "cinco altos cargos" que trabajan en estas comisarías ofrecen a ciudadanos chinos y alemanes asesoramiento legal para solicitar documentos o llevar a cabo procesos burocráticos. Sin embargo, esta asistencia sería utilizada además para obtener información por parte de las autoridades y promocionar la ideología y las políticas del Gobierno chino.

Las fuerzas de seguridad alemanas han alertado de que existen dos comisarías clandestinas chinas en el país y ha señalado que se utilizan presuntamente para influir a la diáspora china en el país, tal y como ha concluido una comisión parlamentaria.

Organizaciones de defensa de los Derechos Humanos estiman que existe un centenar de comisarías de este tipo en al menos 50 países. El Ministerio de Exteriores insiste, no obstante, en que el objetivo es "prestar ayuda a ciudadanos chinos que no pudieron viajar al país durante la pandemia de coronavirus para que puedan someterse a chequeos médicos y renovar sus carnés de conducir".

Las autoridades han afirmado, además, que estos centros "no violan la ley porque no desempeñan actividades delictivas" y han puntualizado que China "no interfiere en los asuntos internos de otros países ni en su soberanía".