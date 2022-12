Estados Unidos se opone "categóricamente" al despliegue de tropas serbias en el norte de Kosovo

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Estados Unidos ha mostrado este martes su oposición al despliegue de tropas serbias en el norte de Kosovo, después de que el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, anunciase días antes que pediría a la OTAN el despliegue del Ejército y la Policía serbios en Kosovo en medio de un repunte de la tensión durante las últimas horas en los pasos fronterizos con Serbia.

El representante especial de Estados Unidos para los Balcanes Occidentales, Gabriel Escobar, ha afirmado que Washington se opone "categóricamente". "No lo apoyamos en absoluto", ha matizado, en declaraciones a la emisora Radio Free Europe.

"Subrayaré que Kosovo tiene fuertes garantías de seguridad por parte de Estados Unidos, que se manifiestan en la participación en la KFOR", ha señalado, al referirse a la fuerza internacional de mantenimiento de la paz dirigida por la OTAN en Kosovo.

Escobar, que se encuentra en la región como parte de un esfuerzo diplomático para desescalar tensiones, ha destacado la importancia de crear una asociación de municipios con mayoría de residentes serbios para generar diálogo.

"La realidad es que necesitamos que todos contribuyan al proceso y que todos contribuyan a la resolución de esta crisis actual", ha incidido.

"Y más allá de la crisis, debemos comenzar a pensar en un marco más sostenible en el que las comunidades de este país puedan trabajar juntas", ha agregado.

"EEUU, EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES DE LA ONU"

Sin embargo, la reacción de la primera ministra serbia, Ana Brnabic, no ha tardado en llegar, criticando la posición de Escobar, al igual que hizo con las declaraciones de la ministra de Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, quien tachó de "inaceptables" los planes serbios.

"Veo que mi amigo Gabe Escobar es otro político más que está rotundamente en contra de las resoluciones válidas del Consejo de Seguridad de la ONU", ha indicado Brnabic a través de su perfil en la red social Twitter.

En esta línea, la 'premier' serbia ha ironizado al criticar que Escobar, junto a Baerbock o la relatora del Parlamento Europeo para Kosovo, Viola von Cramon, "han anulado la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas" con su "voto unánime".

Serbia está obligado a pedir permiso a la misión de la OTAN, la KFOR, para cualquier despliegue de militares en la independizada Kosovo, escenario este fin de semana de un repunte de las tensiones.

"No es necesario que la ONU organice sesiones del Consejo de Seguridad, como medida de ahorro, esta Troika decidirá sobre todos los asuntos globales de ahora en adelante", ha denunciado.

Así, Brnabic se ha preguntado qué acuerdo se aplica a su país, si dicha resolución "no es válida, porque no les gusta" y "la Carta de la ONU no se aplica a Serbia, porque nuevamente, ustedes grandes líderes, piensan que no debería".

"¿O se supone que debemos seguir su horóscopo para adivinar sus deseos y ayudar a salvar la paz mundial? Les agradezco su tiempo. Solo puedo imaginar lo ocupado que debe estar dirigir el mundo en lugar de la ONU", ha zanjado Brnabic.