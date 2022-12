Israel confirma su papel en un bombardeo contra un convoy de armas iraníes en la frontera entre Siria e Irak

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El jefe del Ejército israelí, Aviv Kohavi, ha indicado que Israel "podría no haber sabido nada hace semanas sobre el convoy sirio que entró de Irak a Siria". "Podríamos no haber sabido nada sobre lo que había dentro y podríamos no haber sabido que, de los 25 camiones, había un objetivo", ha agregado.

"El camión número ocho era el que llevaba armamento, y hay que enviar pilotos a la zona también", ha subrayado Kohavi, según ha recogido el diario israelí 'Haaretz'. El ataque se saldó con al menos diez muertos, incluidos miembros de milicias proiraníes que respaldan a Damasco.

Asimismo, ha manifestado que la "guerra entre guerras" de Israel no ha impedido siempre que Irán entregue armas a Siria y el partido-milicia chií libanés Hezbolá, si bien ha recalcado que Teherán no ha logrado crear "un nuevo Hezbolá" en los Altos del Golán, tal y como ha informado el diario 'The Jerusalem Post'.

Israel reconoce de forma genérica ataques para evitar la entrega de armamento iraní a Hezbolá, aliado de Teherán, pero no acciones concretas. Además mantiene un precario equilibrio diplomático entre Rusia, que controla de manera efectiva el espacio aéreo sirio, y sus aliados occidentales, que apoyan a Ucrania.