Motociclismo.-Marc Márquez: "Tras la lesión hice buenas carreras pero no me vale para ganar el Mundial"

LA CORUÑA, 14 (EUROPA PRESS)

El piloto español de MotoGP Marc Márquez (Repsol Honda) reconoció que fue una "pesadilla" tener que volver a pasar por quirófano y que el Mundial 2022 no fue el esperado, pero tras su última lesión y puesta a punto logró hacer buenas carreras que, pese a no valerle para ganar el Mundial, le hacen ser más optimista si, además, Honda hace los deberes en la nueva moto de 2023.

"Tras la lesión hice algunas buenas carreras, con velocidad, pero no me vale para ganar (el Mundial). Tengo que tener estabilidad y cuanto más ayude la máquina, mejor será", comentó ante los medios en su visita a MEGA, el Museo de Estrella Galicia --compañía que le patrocina--.

El ocho veces campeón mundial, seis en MotoGP, sigue trabajando en su recuperación completa. "Estoy con un tratamiento más específico para intentar buscar el cien por cien en ese brazo con cuatro operaciones, porque la obligación es luchar por el Mundial. Estoy trabajando en ello para en enero empezar a trabajar en conjunto para llegar a mi máximo. Y en pretemporada veremos dónde estamos", reconoció.

Eso sí, "siempre" exige "el máximo" a su equipo y a Honda. "El test de Valencia no fue como esperaba, pero estuve en Japón cinco días y la intención está. En febrero traerán cosas a los test pero es una bala, lo que pruebes ahí es lo que tendrás todo el año. Pero confío en Honda, el equipo humano es maravilloso y falta que la máquina funcione lo mejor posible", comentó de cara a saber por qué luchará en 2023.

De todos modos, quiere dejar atrás ya la pesadilla de las lesiones y operaciones para poder dar rienda suelta a su 'ADN'. "Vas encima de una moto, no de un animal. Si das gas vas más rápido y si no, más lento. Pero mi 'ADN' es arriesgar. Se vio en la última carrera de Valencia, quería estar en el podio y apreté. Pero no esperaba que me tuvieran que operar en mitad de temporada, o que empezara una pesadilla. Pero quien la sigue, la consigue", manifestó.

En cuanto al nuevo formato del campeonato con carreras al sprint, y tener dos carreras en un fin de semana, se mostró de acuerdo pero cauto. "Formato nuevo, con poco tiempo para adaptarse. Será más exigente. Seguro que se tendrá que amoldar ese formato, pero es normal. Se prueba algo y luego se tendrá que amoldar a la exigencia de equipos y pilotos. Pero estamos ahí para correr, cuantas más carreras mejor", señaló.

Márquez acudió junto al piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz (Ferrari) a MEGA, el Museo de su patrocinador común Estrella Galicia en La Coruña (Galicia), donde compartieron sus impresiones con la prensa antes de una visita y jornada especial junto al CEO de la compañía, Ignacio Rivera, y su familia.

"Me encanta cuando una relación es larga y va más allá de un patrocinio, y hay una relación diferente que no se basa solo en días de eventos y hay también cenas informales. Es primordial luego para tener esa confianza en pista", comentó el de Cervera sobre el patrocinio de la cervecera gallega.

Por su parte, el CEO de Estrella Galicia, Ignacio Rivera, recordó que cuando empezaron a trabajar con Marc éste tenía un Mundial de Moto3. "Entonces ahí vendíamos 100 millones de litros con unos 200 millones de euros, ahora estamos haciendo una fábrica nueva de 1.000 millones de litros y con facturación de casi 1.000 millones de euros. Y el mundo del patrocinio deportivo ha servido de mucho", señaló, sobre todo con Marc y Carlos (Sainz).