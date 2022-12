Puerto Hallan muerto en Puerto Rico al cantante de salsa Lalo RodrÍguez, el intérprete de 'Devórame otra vez'

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La Policía fue alertada sobre el hallazgo de una persona muerta en residencial público Sabana Abajo por una llamada al 9-1-1. Al llegar, encontraron el cuerpo del artista en el edificio 54 y fueron los paramédicos quienes identificaron al cantante

Según informó el teniente de la Policía puertorriqueña, Luis A. Rivera, el cuerpo no presentaba signos de violencia, aunque la autopsia determinará la causa de la muerte.

El manager del artista, Francisco Pérez, ha expresado su tristeza por la muerte tras reconocer el cadáver. "Anoche estuvimos compartiendo y estaba tranquilo; hoy me había llamado dos veces y le dije que venía para acá a buscarlo", indicó Pérez notablemente afligido quien admitió los problemas de salud del artista.

Con una carrera musical de más de 45 años, uno de los temas más conocidos de Lalo Rodríguez fue 'Ven, devórame otra vez', aunque canciones como 'Pero llegaste tú' , 'Nada de ti', 'Tristeza encantada', 'Sí, te mentí', o 'Tú no sabes querer' le conviertieron en uno de los cantantes de salsa más conocidos.

BIOGRAFÍA

Ubaldo Rodríguez Santos, nombre de pila del artista, nació 16 de mayo de 1958 en Carolina. Aunque ya desde los 9 años cantaba en fiestas patronales en Puerto Rico, y en radio y televisión, fue a los 12 años que formalmente comenzó su carrera artística al unirse como cantante en la orquesta Tempo Moderno.

Según la Fundación Nacional para la Cultura Popular, debutó en un disco a los 16 años, con la orquesta de Eddie Palmieri. El álbum, titulado The Sun of the Latin Music, se convirtió en el primer álbum de salsa en obtener un premio Grammy anglosajón. El veterano salsero compartió que fue Palmieri quien lo bautizó con su nombre artístico "Lalo".

En 1980 se lanzó como como solista. Su primer disco de larga duración fue Simplemente* Lalo. En 1982 produjo su álbum Nuevamente Lalo, y continuó en 1985 con Niño, el hombre que es soñador es loco, un tema filosófico que más tarde lo impulsó a grabar su álbum Punto y coma.

Su producción discográfica Un nuevo despertar, en 1988, marcó el regreso de Lalo al mundo artístico luego de cuatro años sin grabar. El sencillo Ven, devórame otra vez, se convirtió en su mayor éxito. El tema logró los primeros lugares en Panamá, Perú, Colombia, Venezuela y España, donde recibió un disco de platino y uno de oro por la venta de más de 200 mil copias del tema.