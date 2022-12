Tenis.-El español Rafa Nadal, elegido el favorito de los aficionados de la temporada 2022 en la ATP

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Estoy superfeliz de recibir este premio de 'Favorito de los Aficionados' de 2022. Me hace sentir muy bien y no puedo agradecerles a todos los aficionados lo suficiente por el apoyo, no sólo para este premio, sino al mismo tiempo por todo el que recibo en cada ciudad y evento en todo el mundo", aseguró Nadal en la web de la ATP, que ya está "con muchas ganas de que llegue el 2023 para compartir muchas cosas positivas nuevamente".

El jugador de Manacor, de 36 años, une este galardón que otorgan los fans del circuito masculino a otros que ya posee de años anteriores como los de irrupción del año, más mejorado, regreso y deportividad.