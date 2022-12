Toni Bou: "Hemos tenido un 2022 increíble, pero no ha sido nuestro mejor año"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Años buenos como estos últimos es difícil repetirlos. Hemos tenido un año increíble, ha ido todo muy bien, pero no ha sido nuestro mejor año. Es difícil arrancar otra vez y hacer las cosas bien y mantener la motivación tan alta", confiesa Bou en una entrevista facilitada este miércoles por su equipo.

El catalán piensa que es "muy complicado hacer una temporada perfecta" y que es "complejo" repetir una como ya han hecho anteriormente. "El 2022 no ha sido nuestro mejor año porque hemos fallado y soy muy competitivo, pero también realista", remarcó.

En este sentido, tiene claro que "nunca" se pondría "un 10" para valorar una campaña "porque siempre puedes mejorarlo". "Esos años tan buenos que he ganado todas las carreras me pondría un 9 y este ha sido de 7-8, aunque el equipo, de 10. Este era el primer año con Carles y también con Fujinami como jefe de equipo y ha ido muy bien. Estoy muy contento y creo que vamos a ir a mejor", celebró.

Sobre el japonés, recuerda que "ha trabajado mucho" y que "lo mejor que tiene es que entiende a los pilotos". "Era difícil porque con Miquel Cirera lo habíamos ganado todo y el primer año es complicado porque, viniendo de 15 ganándolo todo, imagina que, por lo que sea, se pierde algún título, que podría pasar porque es algo que, tarde o temprano, pasará", puntualizó.

El catalán ya ha empezado "el trabajo para 2023" después de haber tenido "un pequeño parón en noviembre para descansar y para el 'Honda Thanks Day' celebrado en Japón". "Este diciembre hemos empezado la preparación tanto física como con la moto y la intención es mejorar el trabajo del invierno pasado", comentó.

"Estamos en un momento en el que las cosas van muy bien y cuando tú mejoras, es difícil hacerlo en todos los aspectos y a veces mejoras hacia un punto que necesitas, pero pierdes algo que ya tenías. Durante el año hemos hecho algunos cambios, buscando mejorar algunos aspectos, y nos damos cuenta que cuesta mucho. A veces hay cosas que el piloto puede suplir y otras que no. Intentamos que la moto sea lo más regular posible y que sea el piloto quien ponga el resto. A veces no es sólo la potencia, sino tener el control de la moto", añadió al respecto.

El múltiple campeón del mundo reconoce que corrió con "dos motos 'diferentes'" en los dos Mundiales y se mostró "contento" porque haber sido "atrevidos en X-Trial". Sin embargo, pese a que les salió "bien", no fue así en la temporada al aire libre y dieron "un pequeño paso atrás". "Creo que el camino es este: donde no llego yo, que llegue la moto y donde no llegue la moto, llego yo", indicó.

El español, que físicamente se vio "genial todo el año" y que ha tenido "momentos" en lo que ha ido "muy bien sobre la moto, mejor que algún otro año", espera un 2023 "tan bueno" como este último donde habrá modificaciones en el calendario.

"Venimos de unos años con pocas carreras así que con tener 8 'indoor' y 12 'outdoor' ya es bueno. Es importante tener más citas en el calendario en ambas competiciones. Que no acabemos el campeonato 'indoor' y empiece el 'outdoor' no es lo mejor, pero si en lugar de ser sólo cuatro carreras van a ser el doble, pues que así sea", analizó el piloto del Repsol Honda Trial Team.

"A NIVEL DE PILOTAJE CREO QUE HE LLEGADO CERCA DE MI LÍMITE"

Este considera también que ahora existe "un grupo con más pilotos punteros que otros años, con cinco que pueden ganar carreras y que están ahí en el podio", aunque opina que ayudado porque "también las carreras son más fáciles". "Por el momento, nos ha beneficiado porque al ser más regulares que otros, nos ha dado un título con muchos puntos de ventaja y cuando no hemos ganado, hemos sido segundos. Siete victorias y tres segundos es un campeonato completo y los que han terminado segundo y tercero en varias carreras se han quedado fuera del podio", explicó.

Lo que tiene claro el español es que "esto es un espectáculo y hay que darlo". "Ha habido carreras fáciles, con pocos puntos, y otras que no lo han sido tanto. Creo que el nivel de los pilotos está siendo tan alto entre los de delante que garantiza que se cometan puntos de penalización. Si bajaran más el nivel ya no habría espectáculo", recalcó.

Además, Bou reconoció que sigue siendo "muy exigente" consigo mismo. "Sé que puedo mejorar. Incluso las temporadas tan buenas que hemos hecho podrían haber llegado a ser mejores. Para seguir progresando, también lo tiene que hacer la moto ya que puede ayudarme a dar ese empujón. En pilotaje creo que he llegado cerca de mi límite, pero si mejoramos en la moto también podemos acabar de dar un paso adelante", expresó el barcelonés.

Finalmente, el de Piera no esconde su "muy buen rollo" con Gabriel Marcelli, su nuevo compañero en este 2022, "un tío muy fácil porque tiene muy buen carácter". "Tener compañeros como él es muy positivo. Tiene un grandísimo nivel, le he ayudado en lo que he podido y creo que es un piloto con mucho futuro. Le veo mejor en la moto que los resultados que ha obtenido. Estar en este equipo no es fácil, pero ha ido trabajando bien y luego se ha ido estabilizando", manifestó.