El Congreso desconvoca el debate de la Ley de Bienestar animal y Podemos lo achaca a que el PSOE no ve apoyo suficiente

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El Congreso ha desconvocado el debate de la Ley de Bienestar Animal que se iba a producir este jueves en el seno de la Comisión de Derechos Sociales, ante la falta de acuerdo entre los socios del Gobierno sobre la exclusión o no en la misma de los perros de caza. .

Según ha explicado a los medios la secretaria de Estado para la Agenda 2030, la 'morada' Lilith Verstrynge, esta desconvocatoria se ha producido a petición del PSOE, que ha alegado para ello que "la ley está en riesgo" porque no cuenta "con los apoyos suficientes".

"Desgraciadamente, el PSOE se esta colocando del lado de los maltratadores, de las personas que apalean, torturan y maltratan perros y animales, incluidos los de caza. Están del lado de las personas que cuelgan galgos o que entierran a cachorros en cal viva", ha declarado Verstrynge.

DESACUERDO ENTRE LOS SOCIOS

Esta situación se ha producido un día después de que los socios de Gobierno protagonizaran un nuevo desencuentro. La Ley de Bienestar Animal fue aprobada en el Consejo de Ministros y enmendada por el PSOE a su llegada al Congreso, para excluir a los perros de caza de la misma.

Unidas Podemos, contrario a esta medida, propuso un acuerdo a los socialistas para excluir a estos animales de la norma, pero solo durante la "acción concreta" de la actividad cinegética, iniciativa que el principal partido en el Gobierno rechazó. Paralelamente, este lunes los socialistas acordaron una enmienda con PP, PNV y Cs, sobre este asunto.

Sin eembargo, este martes, los socios del Ejecutivo llegaban finalmente a un acuerdo, que pasaba por considerar a los perros de caza animales de compañía para que estuvieran igual de protegidos que el resto de animales. Con esta medida, estos animales se regirían además por las leyes autonómicas que tendrían que homologarse a la ley estatal.

Horas después de consensuar esta medida, el PSOE volvió a retirarse y ha defender su enmienda original que excluía completamente a los perros da caza de la norma.

PIDEN AL PSOE "VOLVER AL ACUERDO"

La dirigente de Podemos ha llamado ahora al PSOE a "volver al acuerdo" ya que la consecuencia es que la ley del Gobierno "acabe cayendo". En concreto, los 'morados' quieren que los socialistas acepten la primera de las propuestas que le realizaron.

Según ha explicado Verstrynge, se trata de una medida que el Gobierno de Castilla-La Mancha del socialista Emiliano García-Page, tiene en vigor desde 2020; y que este martes ha sido aprobada en la Comunidad Valenciana con el apoyo de la Federación Valenciana de Caza, organizaciones animalistas, el PSPV y los representantes de Unidas Podemos en la región.

Del mismo modo, recuerdan que "a día de hoy ningún grupo progresista en el Congreso apoyaría la ley con los términos que plantea el PSOE". "Nadie está dispuesto a apoyarla, no es una cuestión de Unidas Podemos, es una cuestión del resto de los grupos de la mayoría progresista", ha apuntado, antes de indicar que la única vía para sacar adelante la enmienda socialista es "el apoyo de la derecha". "Y no es seguro", ha indicado. Verstrynge también ha señalado que aunque la derecha pueda apoyar la enmienda de los perros de caza, no votarían la ley, como ha adelantado el PP.