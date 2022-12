La Superliga, "satisfecha" con el reconocimiento del derecho a terceros a organizar competiciones

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La Superliga Europea se mostró "satisfecha" con el reconocimiento del derecho a terceros a "organizar competiciones paneuropeas de clubes", tras las conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), respaldando el veto de UEFA y FIFA a la competición que pretenden iniciar algunos clubes europeos, entre ellos Real Madrid y FC Barcelona, según un comunicado.

A22 Sports, la empresa encargada de poner en marcha la Superliga y llevar a cabo los diálogos con las diferentes partes implicadas, afirmó en su comunicado que el Abogado general sostiene que la UEFA es el "organizador monopolístico" de las grandes competiciones internacionales y tiene la "responsabilidad particular" de garantizar que "no se deniegue indebidamente a terceros el acceso al mercado".

"El Abogado General señala que las condiciones de acceso al mercado deben ser claras, objetivas y lo más detalladas posible para que los organizadores de competiciones de terceros puedan cumplirlas. En el caso de terceros que cumplan estas condiciones, la federación en cuestión no debe denegar el acceso. En particular, la UEFA no puede tener en cuenta su propio interés en ningún proceso de autorización", defendió la empresa.

Su consejero delegado, Bernd Reichart, reiteró que "la opinión del Abogado General es un paso en un caso todavía abierto". "Estamos satisfechos con el reconocimiento del derecho de terceros a organizar competiciones paneuropeas de clubes. El Abogado General dejó claro que la UEFA tiene una posición monopolística que conlleva importantes responsabilidades a la hora de permitir a terceros actuar libremente en el mercado", apuntó en declaraciones dentro del comunicado.

Reichart advirtió de que los 15 jueces de la Gran Sala del TJUE que tienen la responsabilidad de examinar este caso "profundizarán de forma sustancial en su análisis y ofrecerán finalmente a los clubes la oportunidad de gestionar su propio destino en Europa".

A22 Sports Management es codemandante en el caso contra la UEFA y la FIFA, e inició un "amplio" proceso de diálogo entre las partes interesadas en el nuevo proyecto de la Superliga, a la espera de una sentencia definitiva del TJUE en la primavera de 2023. El objetivo es "facilitar el desarrollo de un modelo deportivo sostenible" para las competiciones europeas de clubes que refleje los "mejores intereses mutuos".