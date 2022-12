Rudolph visualiza una última oportunidad con los Steelers

PITTSBURGH (AP) — Mason Rudolph ha pasado poco más de cuatro temporadas haciendo lo que los Steelers de Pittsburgh le pidan.

Sin chistar y sin decir algo incorrecto.

Tercer quarterback. Suplente de Ben Roethlisberger. Titular esporádico. Banqueado para darle su lugar a un agente libre no reclutado. Firmar una extensión de contrato por un año con la esperanza de ser el sucesor de Roethlisberger, solo para ver que los Steelers firmaron un quarterback en la primavera y reclutaron a otro en el draft.

Los años cambian. El rol de Rudolph, también. Sin embargo, por extraño que parezca, su actitud no. ¿Por qué cambiaría ahora?

Por supuesto que a Rudolph le encantaría tener una oportunidad en caso de que el novato Kenny Pickett no superara el protocolo de conmociones a tiempo para jugar el domingo en Carolina. Sin embargo, ya ha estado en esta posición, así que no se adelanta, incluso después de compartir repeticiones con los titulares con Mitch Trubisky durante el entrenamiento del miércoles.

Después de pasar tres meses observando desde la banca los días de juego después de estar inactivo, trabajar con los titulares fue un incentivo placentero, y nada más.

“Fue bueno volver a tener repeticiones y sacudirme el polvo y estar en el campo con los muchachos”, dijo Rudolph. “Fue divertido”.

Al ser cuestionado si veía alguna inclinación de Mike Tomlin en anunciar a un titular entre él y Trubisky, quien ha sido el suplente primario después de que Pickett se hizo cargo de la ofensiva en la semana 4.

“No me meto mucho en ello”, dijo. “Solo escuché que no se ha tomado la decisión, así que me necesito preparar como si yo fuera a ser el indicado”.

Eso es lo que ha hecho Rudolph desde el día que fue seleccionado por los Steelers en la tercera ronda del draft de 2018, un movimiento que Roethlisberger no recibió exactamente con los brazos abiertos, diciendo en algún punto que no era su responsabilidad enseñarle el camino a Rudolph.

Ello marcó el inicio de un viaje ajetreado en Pittsburgh. Rudolph tuvo una respetable marca de 5-3 como titular en 2019 después de que Roethlisberger sufriera una lesión en el codo derecho antes del medio tiempo del partido de la semana 2. Pese a ello, fue mandado a la banca para darle su lugar a un novato no seleccionado, Devlin “Pato” Hodges. Cuando recuperó el puesto titular, se lesionó.

Tener actividad de juego fue complicado con el regreso de Roethlisberger, aunque no aprovechó el momento cuando un día recibió la noticia que jugaría contra Detroit, cuando Ben cayó en el protocolo COVID-19. Los Steelers empataron contra los Lions, que hasta ese momento no habían ganado, y Rudolph desaprovechó la oportunidad de mandar el mensaje que estaba listo para asumir el cargo una vez que Roethlisberger se retirara.