Alemania critica a Twitter por bloquear las cuentas de varios periodistas y reivindica la libertad de prensa

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Exteriores alemán ha señalado así en su cuenta de Twitter que "la libertad de prensa no debe apagarse y encenderse a voluntad" y ha afirmado que algunos periodistas "ya no pueden seguir a partir de hoy" la cuenta del propio Ministerio.

"Ya no pueden seguirnos, comentarnos o criticarnos, así que tenemos un problema", ha indicado antes de añadir una serie de imágenes en las que aparecen las cuentas suspendidas de estos periodistas.

Las críticas del Gobierno alemán llegan después de que Twitter bloqueara a periodistas pertenecientes a algunos de los principales medios de comunicación de Estados Unidos después de que violaran presuntamente las condiciones de uso de la plataforma al revelar información personal sobre el ahora dueño de la compañía, Elon Musk.

En concreto, los periodistas pertenecientes a medios como 'The New York Times', 'The Washington Post' o la cadena CNN han denunciado el bloqueo de sus cuentas. Durante la jornada del miércoles, Musk informó de que Twitter suspendería cualquier cuenta que proporcionase información de ubicación en tiempo real sobre cualquier persona, alegando que es "una violación de la seguridad" de dichos sujetos. Esta prohibición también incluía publicar enlaces a sitios con información de ubicación en tiempo real.

"Criticarme todo el día está bien, pero publicar mis ubicaciones en tiempo real y poner en peligro a mi familia no lo está", afirmó el dueño de la plataforma en un tuit después de que algunos periodistas difundieran la ubicación de su avión privado.