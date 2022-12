Una relatora de la ONU denuncia "un ataque motivado políticamente" tras ser acusada de "antisemitismo"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La relatora especial de la ONU sobre la situación de Derechos Humanos en los territorios palestinos, Francesca Albanese, ha denunciado "un nuevo ataque motivado políticamente" contra ella para "ocultar la opresiva realidad" de la población palestina a manos de las fuerzasde Israel.

Durante la jornada del miércoles surgieron informaciones en medios israelíes que apuntaban a que Albanese había dicho en 2014 que "el lobby judío" controlaba Estados Unidos. Según el diario 'The Times of Israel', habría además mostrado "simpatía" por "organizaciones terroristas" y comparado a israelíes con nazis, además de acusar a Israel de posibles crímenes de guerra.

Tras ello, el Ministerio de Exteriores israelí dijo que "el antisemitismo es un mal persistente que ha infectado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU desde hace demasiado tiempo", antes de agregar que las palabras de Albanese "son otra mancha sobre la credibilidad de este organismo y otro ejemplo de la impunidad existente ante el antisemitismo y los comentarios antisemitas de oficiales de la ONU".

Por su parte, Albanese ha pedido que "antes de precipitarse a la hora de condenarla por una extrapolación descontextualizada e hipócrita sobre algo dicho hace diez años, presentado de forma errónea como antisemita, esperen unas aclaraciones que llegarán".

"Gracias a los miembros de distintas comunidades que han expresado su solidaridad ante otro ataque malicioso lanzado contra mi mandato. No permitiré que nadie defina quién soy o qué defiendo", ha señalado Albanese en un comunicado publicado en su cuenta en la red social Twitter.

"Si alguien debe sentirse consternado por algo, por favor consideren los 215 palestinos, incluidos 52 niños, muertos este año en territorio palestino ocupado, así como los 820 palestinos detenidos sin cargos, entre 4.760 palestinos encarcelados y 500 arrestados por mes este año".

"Además, han muerto seis soldados y colonos. Ésta es la realidad opresiva que los ataques políticamente motivados contra mí están intentando ocultar", ha zanjado Albanese, que ha recibido el apoyo del Ministerio de Exteriores palestino.

En este sentido, el ministerio palestino ha mostrado su "grave preocupación" por "el asalto coordinado" contra Albanese y ha dicho que llega "después de que se haya obstruido que aplique su mandato y se le haya negado su entrada a los Territorios Palestinos Ocupados, incluido Jerusalén Este".

"Estas difamaciones incendiarias son una nueva prueba de que los defensores de la ocupación colonial israelí y sus crímenes, así como los cómplices en estos crímenes al normalizarlos, excusarlos o encubrirlos, no tienen una respuesta lógica o basada en los hechos a las sólidas valoraciones legales de Albanese sobre la situación en Palestina", ha valorado.

"Estos ataques coordinados son antiguos y tácticas gastadas que no deben ser consideradas dignas o basadas en hechos. La experiencia y el sólido análisis legal de Albanese están por encima de toda crítica porque están fundamentados en hechos objetivos y en la ley", ha manifestado en su comunicado.

Por ello, ha pedido "rechazar de forma inequívoca esta campaña que busca silenciar y difamar a las voces que hablan con valentía a favor de la justicia y contra los prolíficos y sistemáticos crímenes y graves violaciones de los derechos palestinos y las obligaciones internacionales por parte de Israel".

"El Estado de Palestina pide también a todos los estados que asuman sus responsabilidades a la hora de defender a la relatora especial y su inestimable trabajo. No hacerlo mandaría un grave mensaje a todos los expertos legales y expertos en Derechos Humanos críticos. Estas tácticas no deben imponerse. No deben tener éxito", ha zanjado.