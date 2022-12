Atentan contra el periodista mexicano Ciro Gómez Leyva

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El periodista se encontraba cerca de su domicilio cuando varios hombres a bordo de una motocicleta han disparado a poca distancia de la camioneta donde viajaba el periodista, cuyo blindaje hizo que este no resultara herido.

"A las 11.10, a 200 metros de mi casa, dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades", ha compartido el conductor del noticiero nocturno de Imagen Televisión.

Tras la denuncia, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha informado del inicio de un operativo para dar con los responsables: "Acabo de hablar con Ciro Gómez Leyva. Estamos brindándole a través de la Policía de la Ciudad de México protección e iniciando investigaciones con cámaras del C5", ha publicado en Twitter. El presentador, después de lo sucedido, ha encabezado este viernes el noticiario de las 10.30 (hora local) en el canal 3.

Durante una conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha condenado el ataque armado. "Quiero expresarle mi solidaridad a Ciro Gómez Leyva, afortunadamente no hubo consecuencias graves, lo celebramos porque es un periodista, un dirigente de opinión pública y un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política", ha comentado el jefe del Ejecutivo federal.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ha confirmado la participación de un segundo vehículo donde viajaban más agresores y que al parecer habría seguido al periodista desde los estudios de televisión hasta su casa. Tras el ataque, los responsables se han dado a la fuga hacia el Estado de México, según ha recogido el diario 'El Universal'.

Esta misma semana, Reporteros sin Fronteras (RSF) ha publicado su informe anual donde ha situado a México como el país más peligroso para los profesionales de la información, al sumar 11 periodistas fallecidos. Con esta posición, el país latinoamericano lidera por cuarto año consecutivo la clasificación, por encima de Ucrania, que es seguida por Haití, Siria y Yemen.