MSF confirma la muerte de un bebé de dos meses en un naufragio cerca de la costa griega de Lesbos

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La operación de rescate, ocurrida el viernes, se saldó con el salvamento de 34 supervivientes, dos de los cuales tuvieron que recibir "cuidados urgentes", según ha confirmado la ONG en su cuenta de Twitter.

"Nos encontramos al grupo en completo estado de shock por la muerte del bebé y por la terrible experiencia que acababan de padecer", ha explicado el coordinador de proyectos de MSF, Teo Di Piazza, en su cuenta de Twitter.

Por otra parte, las organizaciones humanitarias alemanas Sea-Eye y Mission Lifeline han informado este sábado del rescate de 90 migrantes durante las últimas horas en aguas del Mediterráneo central.

Hasta 63 personas han sido rescatadas en una primera intervención tras un día y medio en un bote de goma no apto para navegar. Tras su identificación, las respectivas tripulaciones del 'Sea-Eye 4' y el 'Rise Above', acabaron participando a cabo el viernes por la noche en una operación conjunta para sacar a la gente del agua. Entre los rescatados había doce menores no acompañados, según ha precisado Sea-Eye.

Ya este sábado el 'Rise Above' ha rescatado a 27 personas sirias que están ya a bordo de la embarcación de rescate. Algunas sufrían nauseas y estaban agotadas, ha indicado Mission Lifeline.

Los migrantes suelen partir del norte de África en embarcaciones no aptas para la navegación para llegar a algún país de la Unión Europea (UE) por mar. La travesía es arriesgada, especialmente en invierno, por el peligro del mal tiempo y las duras condiciones del mar.

La mayoría de ellos llegan a Italia, donde, según el Ministerio del Interior, en lo que va de 2022 han llegado más de 98.700 migrantes en botes, una cifra significativamente superior a la del mismo periodo del año pasado (unos 63.400).

Con frecuencia, las embarcaciones vuelcan y sus pasajeros se ahogan. Según cifras de la ONU, más de 1.360 personas han muerto o desaparecido en el Mediterráneo central en lo que va de año.