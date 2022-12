Lionel Scaloni: "Estar en la cima es algo único, un disfrute increíble"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Este equipo solo me causa orgullo, es todo de ellos. Haber ganado así tiene el doble de mérito. Le quiero decir a la gente que disfrute porque este es un momento histórico. Es un momento para disfrutar. Estamos acostumbrados a que nos golpeen, por eso sabemos estar en las buenas y en las malas. Estar en la cima es algo único, un disfrute increíble", dijo en rueda de prensa.

La final de Lusail pasó a la historia como una de las más emocionantes de la historia de los Mundiales. Argentina se puso 2-0, en un partido plácido, pero en el 80 y el 81' Mbappé firmó el empate. Ya en la prórroga, Messi volvió a adelantar a los sudamericanos y de nuevo el ariete galo hizo el empate.

"Mi papá y mi mamá me enseñaron a nunca bajar los brazos, a no ir en contra de nadie y darle para adelante siempre. Tuve la suerte de estar acá y soy un agradecido. Me gustaría hablar del partido y no solamente de que fuimos campeones del mundo, porque fue una locura. Como entrenador me queda el mal sabor de boca de que no pude cerrar el partido en los 90 minutos. Pero hicimos un gran partido", explicó un Scaloni emocionado tras lograr el título en los penaltis.

"No estaba en mis planes ser campeón del mundo, pero lo somos. Y fuimos justos vencedores. Tendríamos que haberlo ganado en los 90, pero el espíritu de este equipo es no darse nunca por vencidos. Estos chicos se han brindado al máximo, han entendido lo que había que hacer adentro de la cancha. Estamos contentos. Fuimos campeones merecidamente, hemos hecho un partido completísimo", añadió.

Por otro lado, Scaloni tuvo palabras de agradecimiento y elogio hacia Messi. "Habría que guardarle un lugar a Messi para el próximo Mundial. Si él quiere seguir jugando, hay que dejarle la 10 guardada. Él se ganó el derecho a decidir. Es un placer haberlo entrenado (a Messi) y a sus compañeros. Lo que él le transmite a sus compañeros, es algo que yo no he visto nunca", apuntó.

"Lo primero que quiero es festejar en nuestro país. Éramos optimistas, sabíamos que si hacíamos nuestro juego lo íbamos a sacar adelante. Sabíamos que Emiliano (Martínez) es un chico que irradia positivismo. Para Argentina, esto es algo más que fútbol. Pero que la gente entienda que a veces las cosas pueden salir mal", dijo.