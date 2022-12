Señalan a personal de Cuauhtémoc Blanco por mensajes intimidatorios contra periodista

Me siento amenazada, hago público que esta cuenta es manejada por gente al servicio de @cuauhtemocb10 Denunciaré, exijo una investigación de quien está detrás de @VitoCorleone76 mis trabajos en #Morelos vs de la corrupción de sus funcionarios me exponen @article19mex @rosaicela_ https://t.co/feegkfmE7V