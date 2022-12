Raphaël Varane: "Las cosas no salían, pero luchamos hasta el final"

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Estoy muy triste por la derrota y muy orgulloso de este equipo, de este grupo. Ha sido un partido difícil. Durante una hora no estuvimos bien y con mucho corazón volvimos y luchamos hasta el final", dijo en declaraciones a Gol Mundial, recogidas por Europa Press, después de la final en Lusail.

La defensora del título estuvo a merced de Argentina hasta que apareció Mbappé en el minuto 80 con un doblete en apenas un minuto. Varane, que recordó sin mencionarlo las dificultades con lesionados y jugadores enfermos, destacó esa vuelta al partido.

"Ha sido una competición con muchas dificultades, pero este grupo no bajó los brazos. Vaciamos toda nuestra energía, luchamos hasta el final para intentar ganar. Estoy triste pero orgulloso también", apuntó.

"No conseguimos aplicar el plan que teníamos. Las cosas no salían bien, no sé si por algo físico o psicológico pero no estábamos en el partido. Cuando empatamos estuvimos mejor, a nivel físico empujamos pero no lo conseguimos", añadió.