Scaloni, pese a euforia se reprocha ir a penales con Francia

LUSAIL, Qatar (AP) — Lionel Scaloni, el técnico campeón del mundo con Argentina, lamentó que su equipo no haya ganado la final en los 90 minutos.

“El partido fue una locura. Me queda el sinsabor de haber hecho un gran partido, de haberlo podido cerrar en los 90 y no tienes esa suerte”, admitió el técnico de 44 años el domingo tras vencer al campeón defensor Francia 4-2 en tanda de penales luego del empate 3-3 tras el tiempo extra.

“Lo importante fue la manera en que lo hicimos, fuimos justos vencedores”, añadió.

Argentina, que conquistó su tercer trofeo mundial tras los obtenidos en 1978 y 1986, se puso 2-0 con un penal de Lionel Messi y un gol de Ángel Di María. Pero una espectacular remontada de Les Bleus, liderada por el astro Kylian Mbappé, puso el 2-2 a poco del cierre del partido.

Ya en tiempo extra, Argentina otra vez tomó la ventaja por obra de Messi, pero su compañero en el París Saint-Germain se empecinó en aguarle la fiesta y de penal, forzando la tanda desde los 11 metros.

“Tendríamos que haberlo ganado en 90 y en prórroga, pero el espíritu del equipo fue no darse por vencido y seguir intentando como con Holanda”, remarcó el técnico en referencia a lo que sucedió en cuartos de final cuando su equipo también llevaba dos goles de ventaja y le empataron, forzando una tanda de penales.

“Era un rival muy difícil, muy complicado", dijo Scaloni sobre Francia. "Era el campeón del mundo. Fueron siempre superiores, salvo el partido con Inglaterra (en los cuartos de final). Fue un partido muy espinoso, al final lo sacamos”.

Consultado sobre qué le dijo a los jugadores antes de los penales, el entrenador contó que “siempre con optimismo. El equipo estaba jugando bien. Sabiendo que Emiliano (por Martínez, el arquero) es un chico que irradia positivismo, le transmitía a sus compañeros que iba a atajar. Eso es señal de confianza”.

El arquero argentino, también héroe en la tanda de penales contra Holanda, le atajó un tiro a Aurélien Tchouaméni.

“Estos jugadores juegan para la gente, acá no hay ego, no hay individualidades, todo tiran para el mismo lado. No hay orgullo más grande que jugar para tu país. Estos chicos se brindaron al máximo”, elogió Scaloni a sus dirigidos.

Luego quiso evitar la polémica con Mbappé, quien meses antes del Mundial había puesto en duda la competitividad del fútbol sudamericano.

“El fútbol sudamericano es de primer nivel, tiene jugadores en todos lados”, destacó Scaloni. “Se malinterpretaron las palabras de algunos jugadores. De hecho, Mbappé juega con compañeros sudamericanos. Es un tema zanjado”.

Scaloni, que junto a sus compatriotas César Luis Menotti y Carlos Bilardo comparte el privilegio de un título mundial con Argentina, no aclaró si renovará contrato para seguir al frente de la selección, aunque dio señales de que podría continuar.

“La labor del entrenador es seguir mejorando, ver por qué no cerramos el partido. Y ver qué se puede mejorar”, reveló.