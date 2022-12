Schiff cree que los actos de Trump "encajan bastante" en el delito de insurrección

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

"Es alguien que intentó de múltiples formas presionar a cargos públicos para que buscaran votos que no existen", ha afirmado Schiff en declaraciones a la CNN. "Es alguien que intentó interferir en una sesión conjunta (del Congreso) e incluso incitó a una turba a atacar el Capitolio. Si eso no es punible penalmente, yo no sé qué lo es", ha argumentado.

Schiff es uno de los seis demócratas que conforman junto a otros dos congresistas la comisión especial de la Cámara de Representantes que investiga el asalto al Capitolio por parte de partidarios de Trump durante la confirmación protocolaria de la victoria de Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020.

La comisión votará este mismo lunes en una sesión pública final sobre la presentación de cargos penales basándose en una larga investigación y todo apunta que se pedirá imputar a Trump por los delitos de insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para engañar al Estado.

La petición se trasladará entonces al Departamento de Justicia, que investiga también a Trump por su implicación en esos incidentes, que se saldaron con la muerte de cinco personas. Cuatro más se suicidaron tras los hechos.

Schiff ha explicado que no se presentarán cargos penales para todos los individuos sobre los que se han hallado pruebas, sino que se centrarán en aquellos sobre los que tienen más pruebas y más sólidas.

En lo realativo a Trump, cree que "incumpió varias leyes penales" y "debería ser tratado como cualquier otro estadounidense que incumple la ley y debe ser procesado".

"Si estudias los actos de Donald Trump y los comparas con lo tipificado (sobre el delito de insurrección), encajan bastante (...). Creo que no se ha utilizado este delito desde hace mucho tiempo, pero ¿cuándo hemos tenido a un presidente que básicamente ha incitado a atacar a su propio gobierno?", ha argumentado. Hasta ahora no se ha imputado el delito de insurrección contra ninguno de los procesados por el asalto al Capitolio.