Carlo Ancelotti: "Si el Real Madrid no me despide, no me moveré de aquí hasta el 2024"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"No sé qué me depara el futuro porque vivo el día a día, pero por ahora me siento muy bien en el Real Madrid, tenemos muchos objetivos por cumplir esta temporada y ya habrá tiempo para pensar en mi futuro. Tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024 y si el Real Madrid no me echa fuera, no me moveré hasta entonces", señaló Ancelotti este lunes en 'Radio Anch'io sport'.

El de Reggiolo también se refirió al Mundial de Catar, donde cree que la final fue "merecidamente ganada" por una Argentina, que tuvo "convicción y fue impulsada por un Messi fantástico". "Ha ganado porque tiene buenos jugadores y porque tiene al mejor, que es Messi; y también porque ha sabido mantener esa calidad con aportaciones como Julián Álvarez y Enzo Fernández, pero también por tener cierta actitud defensiva", detalló.

"Scaloni estuvo bien, hizo un trabajo extraordinario, pero no inventó nada nuevo, sólo puso a los jugadores en su sitio y les dio una buena organización defensiva, apoyando el gran talento de Messi, Álvarez y Di María. Los equipos que demostraron el mejor talento individual y la mejor organización llegaron a la final", añadió el italiano en declaraciones recogidas por 'La Gazzetta dello Sport'.

Ancelotti recordó que tanto Messi, que "completa su carrera con la conquista de un Mundial", y Cristiano Ronaldo "han sido los principales artífices" en esta última época del fútbol, y subrayó que el portugués, aunque termina su intento de ganar la Copa del Mundo "de otra manera", puede presumir de haber tenido "una carrera extraordinaria, sobre todo en el Real Madrid donde quedará para siempre en el corazón de la afición".

"No sé qué hará Cristiano en el futuro, él todavía quiere competir a un nivel muy alto y no creo que el fútbol árabe en ese sentido pueda ser adecuado para él", sentenció el entrenador del Real Madrid ante la posibilidad de que el de Madeira recale en Arabia Saudí tras poner fin a su etapa en el Manchester United.