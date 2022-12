El PSOE sobre la posible paralización del TC a su reforma: "No quiero ni imaginarme ese escenario, no lo contemplo"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha trasladado este lunes que no se quiere ni imaginar que el Tribunal Constitucional pueda paralizar el trámite parlamentario de la reforma del propio Tribunal de Garantías que impulsa el Gobierno y que por tanto "no contempla" ese escenario.

"Como demócrata no quiero ni puedo imaginarme ese escenario, no lo contemplo", ha respondido al ser preguntada por la posibilidad de que el TC paralice esta tramitación --que ya superó la votación en el Congreso y ahora debe ir al Senado--, en una comparecencia desde la sede del PSOE en la calle Ferraz.

Alegría ha dejado claro que no quiere adelantarse a la decisión que debe adoptar el TC y solo espera que tome una decisión "ajustada a derecho" y ha recordado que desde el PSOE han solicitado que los dos magistrados cuyo mandato caducó en el mes de junio no participen en esta decisión porque serían "juez y parte" puesto que deben decidir sobre su continuidad al frente del órgano.

PIDE NO AVANZAR PANTALLAS

En la misma línea se ha expresado al ser preguntada sobre la posición de su socio de Gobierno Unidas Podemos, que ha pedido no acatar la decisión que adopte el TC y seguir adelante con la tramitación de la reforma. Así ha pedido que no la pongan en ese escenario que todavía no se ha producido: "No me lo quiero ni llegar a imaginar, como demócrata no quiero ni puedo imaginar ese escenario", ha reiterado. En ese punto ha precisado que el PSOE siempre ha dado muestras de respeto a la separación de poderes y de respeto a la Justicia.

Sobre este mismo asunto al ser cuestionada sobre si el Gobierno deja la puerta abierta a rebajar las mayorías necesarias para elegir en el Congreso a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, Alegría ha pedido no avanzar acontecimientos: "No me pida que adelante ninguna pantalla", ha señalado.

Asimismo, ha rechazado que el Ejecutivo baraje llevar mañana al Consejo de Ministros la destitución de los dos magistrados del TC cuyo mandato está caducado desde el pasado verano.

RESPUESTA A FEIJÓO

Por otro lado, la portavoz socialista ha pedido al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo "responsabilidad y respeto" y ha asegurado que la falta de ambos hacia los poderes del Estado ha llevado a "una crisis sin precedentes" en el país.

A su juicio esto se ha producido porque el PP no reconoció la legitimidad del actual Gobierno desde el inicio de la legislatura y ahora "no respeta la separación de poderes", según ha acusado. "Todo ello ha provocado una situación de bloqueo que puede generar una crisis en la democracia sin precedentes", ha insistido.

Para la portavoz del PSOE los 'populares' han deslegitimado al Ejecutivo desde los primeros días de la legislatura y ahora "pretenden también deslegimitar al Congreso y al Senado", ha añadido. Además, considera que también han deslegitimado al Poder Judicial al llevar cuatro años "bloqueando" la renovación del CGPJ. "Es algo gravísimo", se ha quejado.

DESCARTA QUE EL REY TENGA QUE INTERVENIR

En esta misma línea ha defendido que la única anomalía que sufre la democracia española es "una derecha que se torna en antisistema cuando no gobierna", ha lanzado.

Finalmente al ser preguntada sobre si cree que el Rey Felipe VI debería arbitrar en este asunto, dado que ella misma ha hablado de crisis institucional, ha señalado que las atribuciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están "muy determinadas" y ha expresado su "máximo respeto" por el Rey y por la Casa Real.