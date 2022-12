Crisis política de Perú, entre radicalismo y falta de comunicación

El pasado 7 de diciembre la presidencia de Pedro Castillo en Perú terminó después de meses de incertidumbre política y social, su destitución fue dictada desde el Congreso y en su lugar llegó Dina Boluarte, quien se convirtió en la primera presidenta de la nación sudamericana; sin embargo, las tensiones no han disminuido y las protestas ya provocaron el deceso de al menos 25 personas, principalmente en el departamento de Ayacucho.

Esa localidad, al sur del país, nuevamente toma relevancia simbólica porque fue ahí donde iniciaron los atentados terroristas de la organización Sendero Luminoso a inicio de la década de 1980, por lo que puede considerarse un bastión simbólico y político de la extrema izquierda y quizá sea una de las razones por las que las protestas se han radicalizado.

También puedes leer: Abogados de Pedro Castillo renuncian a ejercer la defensa del expresidente peruano

Así lo consideró José Barrero, periodista peruano entrevistado por Publimetro, aunque también explicó que deben hacerse muchas lecturas finas de las protestas, además de identificar a quiénes están detrás de ellas, pues no solo puede atribuirse a un motivo o que todas ellas sean en apoyo a Pedro Castillo y en rechazo a Dina Boluarte.

Familiares llorando durante el cortejo fúnebre de Clemer Rojas, de 23 años, fallecido durante protestas contra la nueva presidenta, Dina Boluarte, en Ayacucho, Perú, el sábado 17 de diciembre de 2022. Nueve personas han muerto en Ayacucho de un total AP (Franklin Briceno)/AP)

“Pedro y Dina pertenecían a una formula presidencial, pero Dina tiene más arraigo al partido que es Perú Libre que Pedro Castillo, ella tiene más relaciones con el jefe de partido del gobierno. No todos los manifestantes piden la restitución de Castillo, sino que se protesta y la lucha básicamente es contra el aparto de organización del Estado, contra el Congreso, el pedido mayoritario es que se vayan todos”, dijo.

También explicó que las manifestaciones de apoyo a la fórmula que ganó las elecciones son minoritarias, además de recordar que Castillo ganó la presidencia con una mínima ventaja. A esta situación se sumó que en el año y cuatro meses de su gobierno se demostraron diversos hechos de corrupción, se presentaron denuncias judiciales, lo que provocó que en la últimas encuestas su aprobación no llegara ni al 30 por ciento y que incluso los congresistas de su partido aprobaran su destitución.

Sobre el estado de emergencia, éste continuará hasta los primeros días del próximo año, aunque no son todas las condiciones para el país completo, pues hasta la fecha Lima no tiene ninguna restricción a la movilidad, solo en Ayacucho y otras zonas.

“Puede haber muchas muchas salidas para acabar con el clima de violencia, pero creo que Dina Boluarte cuando tomó el mando no tuvo que haber jurado su presidencia hasta 2026, sino decir que encabezaría un gobierno de transición, al no hacerlo fue tachada de traidora por el partido del gobierno.

La policía llega hasta donde los seguidores del destituido presidente peruano Pedro Castillo protestan por su detención en Arequipa, Perú, el miércoles 14 de diciembre de 2022. Castillo fue detenido el 7 de diciembre después de ser destituido por leg AP (Fredy Salcedo/AP)

“Porque al inicio del gobierno de Castillo ella dijo que cuando él se fuera ella haría lo mismo si lo destituían. En el estado en el que estamos ahora de violencia, Dina reculó y dijo que adelantará las elecciones; la izquierda quiere que sean lo más pronto posible y que ella renuncie. Pero no olvidemos que la izquierda radical, esto no es opinión, sino un hecho y que mueve muchas de las manifestaciones, son resabios de Sendero Luminoso y piden una Asamblea Constituyente y poner un gobierno afín a sus ideas porque no hay una fórmula constitucional que lo impida”.

Finalmente, el clima de incertidumbre en Perú continúa, ya que desde varias naciones, entre ellas México, no hay ninguna alerta que impida viajar a ese país, en los portales electrónicos para comprar vuelos de avión no hay tampoco ninguna advertencia y la venta sigue para los turistas.

Barrero atribuyó esta situación a que Dina Boluarte formó su gabinete con personas muy técnicas, pero con poca experiencia política, por lo que no existe la comunicación adecuada con los embajadores y demás representantes diplomáticos para advertir a sus ciudadanos sobre los riesgos que existen de viajar en estos momentos.

“Cifras del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo consideran que diariamente hay una pérdida de cuatro millones de soles sobre este rubro, pero no hay una buena comunicación hacia los turistas y a quienes están aquí. Mi apreciación es que esto es porque el gabinete de Dina no está muy estable, el terreno está muy fangoso y son ministros muy técnicos ante la desaprobación de los que tenía Castillo, ella optó por los técnicos; sin embargo, tampoco se puede optar por no haber políticos, deben ser muy buenos político y muy buenos técnicos, eso provoca que no haya una buena comunicación con los cancilleres y embajadores”.

Lo más visto en Publimetro TV: