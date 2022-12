Ancelotti: "¿Brasil? Me encuentro muy bien en el Real Madrid"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró estar "muy bien" en el club blanco y negó que tenga pensado irse a Brasil para ser seleccionador, si bien en el futuro, en el ocaso de su carrera, le gustaría poder dirigir al equipo de algún país.

"Me encuentro muy bien en el Real Madrid, de verdad. El trabajo de entrenador es así, nunca se sabe cuándo tenemos que parar o dejarlo, pero por mí nunca dejaría al Madrid. Me tengo que quedar con la oficialidad, que es el 30 de junio de 2024", aseguró tras recibir el galardón a mejor entrenador del año en la gala de los Premios As del Deporte 2022.

En este sentido, comentó que en el futuro sí podría pensar en ser seleccionador. "Puede ser que al final de mi carrera piense en esto (entrenar a un país) pero a día de hoy lo que me gusta es tener relación todos los días con los jugadores", explicó el técnico italiano.

"Es un honor para mí recibir este premio, como lo es entrenar al Real Madrid. A mí me gusta la normalidad, que no es ganar 'Champions' y menos la del año pasado, que fue increíble. Lo conseguimos, y vamos para otra", aseguró con el premio en la mano y pensando en repetir otro título de Liga de Campeones.

Para Ancelotti, la 'Champions' es la competición "más importante y más querida", pero aspira a ganar todos los títulos. "Después hay otras competiciones, como la Copa del Rey. La ganamos en 2014 y nos hizo ilusión. Hay que luchar por todo, es complicado pero hay que intentarlo. Ganar no es fácil", comentó.