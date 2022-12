El Gobierno rechaza errores en la reforma para elegir el TC y culpa al PP por crear patologías y germen antidemocrático

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Así se han pronunciado las ministras de Política Territorial y Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y la de Justicia, Pilar Llop, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La primera en ser preguntada si el Ejecutivo había cometido errores en la tramitación de la reforma para elegir a los magistrados del TC, habida cuenta del resultado, ha sido la Portavoz del Gobierno.

"El error es bloquear el CGPJ, eso es lo que es un error que está llevando a nuestro país a esta situación", ha espetado Isabel Rodríguez, quien ha insistido en la necesidad de recuperar la normalidad institucional apelando a que el PP no rompa las normas y cumpla con la Constitución. "A partir de ahí, hablamos", ha exclamado para responder a la pregunta de si se puede afirmar que todos los puentes están rotos con Feijóo y si descartan llamarle.

LOS SIGUIENTES PASOS "EN UNOS DÍAS"

No obstante, ha rechazado adelantar qué pasos va a dar el Gobierno o qué reformas va a emprender para proceder a desbloquear la renovación del CGPJ como ha dicho esta mañana el presidente del Gobierno. Lo primero, ha señalado la Portavoz, será analizar la resolución del TC, que ha calificado de "controvertida", y también los votos particulares de los vocales del ala progresista.

Fuentes del Ejecutivo, no obstante, precisan que las siguientes decisiones que adopte el Gobierno se producirán en unos días, aunque sin concretar si antes de que acabe el año o no.

Isabel Rodríguez también ha rechazado que las críticas que provienen de la Comisión Europea a la fórmula elegida para la reforma alegando que lo que ha manifestado la Comisión es que lo primero que tiene que ocurrir en España es que el PP "cumpla las normas y Constitución y desbloquee la renovación del CGPJ y TC". En su opinión, el PP y Feijóo se están saltando las normas "a la torera".

AL GOBIERNO NO LE HA QUEDADO MÁS REMEDIO

Tras la ministra de Política Territorial ha respondido la ministra de Justicia, Pilar Llop, para descartar que el Gobierno tenga que hacer autocrítica por haber intentado legislar para renovar el CGPJ. De hecho, ha dicho que al Gobierno no le ha quedado más remedio que emprender la reforma por culpa del PP, al que ha acusado de crear "patologías" y un "germen antidemocrático".

"Este gobierno no va a dejar pasar ni un solo día sin denunciar bloqueo y sin reclamar la renovación del CGPJ y el TC", ha exclamado Llop, quien ha alegado que el Gobierno está "legitimado" para decir que el PP ha "secuestrado al CGPJ y las instituciones democráticas del ámbito judicial de nuestro país".

Según Llop, el propio Feijóo lo ha reconocido al "llegar a presumir" de que no iba a renovar el CGPJ para "protegerlo de Sánchez", un presidente, ha insistido, elegido legítimamente por las Cortes Generales. Algo que considera de "extraordinaria gravedad".

Dicho esto, ha advertido de que si se hubiera renovado a tiempo, no se estaría en esta situación y en la posición de "tener que hacer iniciativas legislativas", ya sean por parte del Gobierno o el por parte del poder legislativo para legislar sobre, ha señalado, las "patologías" democráticas generadas por el PP por el incumplimiento reiterado y constate de la Constitución.

Tras esta acusación, ha rechazado que el Gobierno tenga que hacer autocrítica: "si nosotros estamos intentando desbloquear la situación indeseable, si el propio Comisario europeo ha pedido que se renueve ya", ha exclamado.

También ha querido desacreditar a Feijóo asegurando que le ha escuchado cometer "muchos erorres" en la comparecencia que ha realizado hoy el líder popular desde la sede del PP y le ha interpelado por qué "tiene tanto empeño" en reformar los sistemas de elección del CGPJ si dice que la democracia española es una de las primeras del mundo.

Además, ha alegado que el modelo español para elegir al CGPJ es de los "más independientes de toda Europa con relación a la injerencia o participación del Ejecutivo en la designación de los vocales". De hecho, según la ministra de Justicia, el Ejecutivo no tiene ninguna participación en la elección de los vocales.

Por eso, ha argumentado, se ha hecho una proposición de Ley que se presenta en las Cortes Generales y no un proyecto de ley porque el Gobierno tiene "pudor" para "tocar" el órgano de gobierno de los jueces. En este contexto, descarta que el propio CGPJ tenga que informar sobre su reforma cuando ésta se hace por parte del Legislativo.

"Lo que tiene que hacer el PP es poner los nombres sobre la mesa porque ha generado una patología, un germen antidemocrático por su actuación que nos ha llevado a la actual situación de crisis institucional", ha exclamado Pilar Llop quien ha acabado adelantando que el Estado de derecho siempre triunfa y "nadie ni nada está por encima de la ley".

NINGUNA INCIDENCIA EN LA INVERSIÓN INTERNACIONAL

También la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha respondido sobre esta cuestión al ser preguntada si la crisis institucional puede conllevar un retraimiento de la inversión exterior en España.

Pero ésta ha señalado que no cree que tenga ninguna trascendencia en los inversores internacionales porque no tiene ninguna incidencia desde el punto de vista económico lo que ha calificado de "normal funcionamiento pero no normal uso" de las instituciones.