Fuentes AP: Gigantes posponen convenio con Correa

Los Gigantes de San Francisco pospusieron una conferencia de prensa programada para el martes, en la que presentarían a Carlos Correa como su nuevo pelotero, luego que surgió una preocupación médica durante el examen realizado al campocorto boricua, dijeron dos personas enteradas de la situación.

Las dos fuentes hablaron con The Associated Press a condición de permanecer anónimas porque los Gigantes no han anunciado públicamente detalles sobre el acuerdo con Correa, por 13 años y 350 millones de dólares.

De hecho, el club no había confirmado siquiera que la conferencia a la que convocó en la jornada tuviera el objetivo de presentar al codiciado agente libre.

Una persona aseveró que esa conferencia tenía la intención de dar la bienvenida a Correa y que se suspendió debido a que las partes esperaban los resultados de algunas pruebas. Una segunda persona comento que surgió un problema médico durante el examen médico del jugador boricua.

El 13 de diciembre, Correa y los Gigantes llegaron al acuerdo colosal, que dependía de los exámenes de rigor, de acuerdo con una de las personas. El jugador ha estado siete veces en la lista de los lesionados durante su carrera de ocho años.

La conferencia se había programado para las 11 de la mañana, hora del Pacífico (1900 GMT) en el Oracle Park, pero se anunció unas tres horas antes que no se llevaría a cabo, sin explicar el motivo.

No quedó claro si las partes habían discutido una renegociación del convenio del deportista.

Correa, Novato del Año 2015 en la Liga Americana, ostenta un promedio de .279 en su carrera, con 155 jonrones y 553 impulsadas a lo largo de ocho campañas en las mayores. Ha lucido también en los playoffs, con 18 vuelacercas y 59 producidas en 79 juegos.

Quizá la única mancha en el currículum de Correa se relaciona con su resistencia. Ha jugado al menos 150 encuentros en una campaña sólo una vez, debido a distintas lesiones.

Hace un año, se declaró agente libre, luego de marcharse de los Astros de Houston, y alcanzó un acuerdo por 105,3 millones de dólares con los Mellizos de Minnesota. Ese convenio daba al pelotero el derecho de rescisión tras un año, devengando durante éste 35,1 millones.

Así, el dos veces elegido al Juego de Estrellas decidió probar suerte en el mercado de nuevo.

El monto garantizado para el pelotero de 28 años con los Gigantes sería el cuarto más elevado en la historia del béisbol.

Mike Trout obtuvo un contrato por 12 años y 426,5 millones de dólares con los Angelinos de Los Ángeles; Mookie Betts firmó por 12 años y 365 millones con los Dodgers de Los Ángeles, en tanto que Aaron Judge está obteniendo 360 millones en su acuerdo de nueve años para continuar en los Yanquis de Nueva York.

Ese último contrato fue oficializado el martes.

Correa bateó para .291 con 22 jonrones y 64 impulsadas en su única campaña con Minnesota. Fue elegido en el primer turno general del draft por Houston en 2012, y ayudó a que los Astros lograran el primer título de la Serie Mundial en la historia de la franquicia, en 2017.