Solidaridad de Tepito ayuda a bomberos para que incendio en bodega no se extendiera

Se registro un fuerte incendio en esta bodega de tenis ubicada en el Eje 1 Norte y González Ortega, en el corazón de Tepito. Bomberos trabajaron en la zona para evitar que las llamas se extendieran

Juan Manuel Pérez Cova, director del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, resaltó que la solidaridad de los comerciantes y habitantes del barrio de Tepito permitió que el incendio registrado esta tarde en Eje 1 Norte y que consumió una bodega de calzado, no abarcara mayor extensión y después de una hora y media las llamas se extinguieran por completo.

“Esta es una zona muy comercial, concurrida y evidentemente es complicada para el acceso, pero también contamos con la fortuna de la gente que mostró su colaboración y nos permitió el acceso, contamos con su apoyo y eso nos ahorró varios minutos y el resultado es que gran cantidad del material acumulado no fue alcanzado por las llamas, eso fue muy bueno”, destacó.

Pérez Cova también destacó la participación de los 85 elementos operativos en el combate del incendio, quienes acudieron de las estaciones Central, de la alcaldía Venustiano Carranza, así como de la Fenix, en la demarcación Cuauhtémoc, por lo que la atención de los siniestros no se determina con base en las demarcaciones, sino en las cuatro regiones en las que se tiene dividida a la capital del país.

Se registro un fuerte incendio en esta bodega de tenis ubicada en el Eje 1 Norte y González Ortega, en el corazón de Tepito. Bomberos trabajaron en la zona para combatir la conflagracion y evitar que se extendiera.

“Nosotros funcionamos para efectos operativos en cuatro regiones, para esta ocasión tuvimos personal de la Estación Central, así como de la Fénix que está en Insurgentes, esto se determina conforme a la relevancia del incendio, esto establece la capacidad de respuesta que enviamos para atender el siniestro, en esta hecho participaron 85 bomberos operativos”, destacó.

El director del cuerpo de Bomberos también dijo que aún no se puede determinar cual fue la causa del incendio, para saber esto será hasta que se termine con el enfriamiento y remoción de los escombros.

Se registro un fuerte incendio en esta bodega de tenis ubicada en el Eje 1 Norte y González Ortega, en el corazón de Tepito. Bomberos trabajaron en la zona para combatir la conflagracion y evitar que se extendiera. CIUDAD DE MÉXICO, 19DICIEMBRE2022.- Se registro un fuerte incendio en esta bodega de tenis ubicada en el Eje 1 Norte y González Ortega, en el corazón de Tepito. Bomberos trabajaron en la zona para combatir la conflagracion y evitar que se extendiera. FOTO: CUARTOSCURO COM (Fotógrafo Especial)

“Estamos haciendo una evaluación porque hubo necesidad de cortar parte de la lamina que sirve como muro hacia el lado de la calle y nos dimos cuenta de que hay más material, afortunadamente no logró prenderse, no se consumió, estamos en esta etapa para ver si continuamos con el enfriamiento; si no es así, sería más fácil la remoción”.

Finalmente, confirmó que no hubo heridos por este hecho que se extendió por más de una hora, los dueños de la bodega afirmaron que todas las personas que laboraban en lugar desalojaron a tiempo y solo hay pérdidas materiales.

