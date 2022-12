Congreso de Perú adelantará las elecciones tras la destitución de Pedro Castillo

El Congreso de Perú abrió el martes las puertas a un adelanto de las elecciones generales al aceptar volver a tratar un proyecto que busca calmar las protestas desatadas tras la destitución del presidente Pedro Castillo, que ya han dejado más de 20 muertos, y que no pudo sacar adelante la semana pasada.

Por 94 votos a favor y 25 en contra de un total de 130 legisladores se aprobó el pedido para dejar sin efecto el rechazo al proyecto del viernes pasado.

La iniciativa busca recortar los mandatos del Ejecutivo y el Legislativo, que debían acabar en 2026, ante las manifestaciones en reclamo de nuevas elecciones, el cierre del Congreso y la renuncia de Dina Boluarte, quien asumió la presidencia tras la salida de Castillo.

🇵🇪 | Un 85% de encuestados está a favor de un adelantamiento de elecciones en Perú. Mientras que un 62% está en favor de realizar una reforma política antes de los comicios. También, un 63% de los consultados se mostró en contra del cierre del Congreso de Castillo - Ipsos. pic.twitter.com/AAzgZm6oJg — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) December 19, 2022

La sesión del Congreso empezó con un minuto de silencio por la víctima mortal número 26 ocurrida la víspera, según el gobierno, en un enfrentamiento de las fuerzas del orden con mineros informales que habían bloqueado la carretera en la zona de Chala, en la región de Arequipa, unos 610 kilómetros al sur de Lima.

Gobierno genera rechazo de la población

El proyecto plantea que las elecciones generales sean en diciembre de 2023 y que los mandatos actuales terminen en julio de 2024.

Los izquierdistas, que votaron en contra de la propuesta, alegan que debe agregarse una consulta a la población sobre si quiere una Asamblea Constituyente que elabore una nueva carta magna y que el recorte de mando sea en julio de 2023 porque la protestas exigen celeridad.

Los derechistas, en tanto, sostienen que deben incluirse otras reformas para que el gobierno y los congresistas que resulten elegidos no vuelvan a generar el rechazo de la población que tienen los actuales. Mientras, las protestas continúan, la víspera el Ministerio de Salud reportó 26 muertos y 39 hospitalizados.

#LoÚltimo | El Presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, se pronuncia sobre el adelanto de elecciones que se verá hoy en el Congreso de la República, en representación del Pleno del JNE y del sistema electoral. pic.twitter.com/Kj4Vlzxswx — JNE Perú (@JNE_Peru) December 20, 2022

Analistas consultados por The Associated Press matizaron el efecto del adelantamiento de las elecciones. “A estas alturas, si bien es importante... ya no será suficiente”, dijo la politóloga Verónica Ayala, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Protestan para que se vayan todos los congresistas

“No basta con adelantar las elecciones desde arriba, sino hacerlo de modo convocante. En ello radica el problema de la calle: no son tomados en cuenta para las grandes decisiones”, consideró el politólogo Martín Navarro, docente de la Universidad Mayor de San Marcos.

El politólogo Paolo Sosa, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, consideró que la población percibe que “los congresistas están buscando hacer tiempo para quedarse o hacer reformas que les permitan reelegirse. La insatisfacción de quienes protestan con la política hace que su demanda sea maximalista: que se vayan todos lo antes posible”.

