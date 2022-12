Seduvi retira 285 espectaculares de azoteas en CDMX

Tras la publicación de la Ley de Publicidad Exterior, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Carlos Ulloa, informó que 285 de mil 200 espectaculares de azotea se han retirado en la capital del país.

Detalló que, antes de finalizar este año deben retirarse 300 espectaculares y el resto antes del 6 de junio de 2023 como lo mandata la Ley.

En conferencia de prensa, Ulloa resaltó que debido que las empresas retiran los espectaculares, ha representado un ahorro que supera los 42 millones de pesos al erario público, ya que la mayoría de los retiros se han hecho de manera voluntaria, pero acotó que estos retiros antes se hacían con un cargo al erario de 150 mil pesos por anuncio.

“Lo que la ley no contempla con los anuncios espectaculares en inmuebles, el cumplimiento que estamos haciendo es con 285 y el resto de aquí hasta que termine el año, ya están programados y están en su procedimiento, y cada uno de estos retiros era un gasto al erario alrededor de 150 mil pesos y promediando es un ahorro de 42 millones de pesos, pero con las empresas hemos trabajado de manera solidaria, y las que no simplemente no aparecerán en un padrón posterior que se publicará posteriormente”.

Hemos retirado más anuncios espectaculares que en toda la historia de la Ciudad, sin costo al erario. Llevamos 285 espectaculares retirados, al cierre de 2022 habremos retirado 300 y en junio del siguiente año cumpliremos con la meta de retirar 1,200 espectaculares. pic.twitter.com/c8YtHOPeqb — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) December 20, 2022

Detalló que también se han retirado 260 medios publicitarios fuera de la norma en toda la Ciudad, de los cuales 49 son medios envolventes sobre fachadas y 211 sobre muros ciegos en zonas de Reforma, Periférico y Circuito Interior. También se detectó la instalación ilegal de 2 autosoportados y se atendió la queja vecinal para el retiro de un autosoportado abandonado sobre todo por el tema de seguridad.

“También hemos retirado publicidad que estaba de infraestructura que estaban incluso en inmuebles y ya no tenían la utilidad ni persianos, y se habló con las empresas por un asunto de seguridad, que es publicidad unipolares que son estructuras que están dentro de los inmuebles y eso lo trabajaríamos el siguiente año, hay un número importante en la Ciudad e iniciaremos también con estos”.

Al respecto, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que se han quitado más espectaculares de azotea de lo que históricamente se habían quitado sin ningún costo al erario, y aseguró que se van a retirar absolutamente todos.

Respecto a la controversia constitucional que se tiene contra la Ley de Publicidad Exterior, Sheinbaum que sigue su proceso en la Suprema Corte de Justicia, pero acusó que la alcaldía Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo han otorgado autorizaciones para espectaculares y que se encuentran revisando el tema.

