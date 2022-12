Tenis.-Nadal: "Todos terminamos 'muriendo' pero cuanto más tarde, mejor"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"Todos terminamos 'muriendo', pero cuanto más tarde, mejor. Me hace mucha ilusión recibir este premio. Quiero recibir a As que nos envíe a los torneos a Nacho, y a él por acompañarnos a todos los lados", aseguró en la gala Premios As del Deporte 2022 tras recibir su sexto Premio As.

De momento afronta el 2023 con ilusión. "No sé cómo estaré, lo tendremos que ir descubriendo poquito a poco. Primero, yo. Porque cuando empieza una nueva temporada siempre hay dudas, las tenía con 20 años y ahora con 36 y medio, imagínate", reconoció.

"Para mí es un regalo estar un año más en activo y voy disfrutando del día a día y de poder seguir compitiendo", añadió en este sentido el tenista de Manacor, que en 2022 conquistó Roland Garros, Acapulco, Abierto de Australia y Melbourne.

En cuanto al galardón, aseguró sentirse "uno más" pese a ser el sexto que recibe. "Me considero uno más de los premiados. Increíblemente feliz de los que me ha tocado ganar. Y feliz por los éxitos cosechados todo el año, no lo considero una normalidad sino lo contrario. Sabemos lo que cuesta ganar. Si se consigue, es porque se están haciendo muchas cosas bien", manifestó.