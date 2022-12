TikTok pierde amparo contra Inai por vulnerar datos personales de mexicanos

A la red social TikTok le fue negado un amparo que solicitó en contra de un procedimiento de sanción que inició el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por posibles incumplimientos a la ley en la materia.

La negativa fue otorgador el juez federal Martín Adolfo Santos Pérez en contra de un amparo que tramitó en 2021 en contra de una resolución que emitió el Inai en una sesión el 27 de abril de ese año para verificar la actividad de esa plataforma de videos.

En la solicitud hecha, el juez estableció que el instituto “instruyó el inicio de una investigación contra TikTok para verificar si la plataforma vulnera o no los datos personales de los usuarios mexicanos, por lo que este procedimiento por sí mismo no implica una afectación directa a la empresa, al no tratarse de una sanción”, informó Proceso.

Por lo que al no tratarse de una sanción, sino solo del inicio de una investigación para recabar la información que se requiera para confirmar las supuestas infracciones que vulneren la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y, en caso de ser necesario, imponer sanciones según lo establecido en los artículos 61 a 64, no se podía otorgar el amparo.

En caso de que el Inai decida proceder en contra de TikTok, la red social tendrá derecho a presentar sus alegatos y pruebas a favor en contra de las supuestas irregularidades que cometió. El procedimiento de verificación ordenado por el INAI en abril de 2021 forma parte de los procesos que realiza de manera oficiosa, es decir, que no derivó de denuncia alguna contra TikTok.

“La sentencia del juez fue notificada en noviembre del año pasado, TikTok presentó un recurso de revisión, mismo que fue admitido a trámite en marzo por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en materia Administrativa de la Ciudad de México, que se encargará de analizar si la resolución fue apegada a derecho o no”.

