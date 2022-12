Zelenski ensalza desde Bajmut la lucha "heroica" de las fuerzas de Ucrania contra el Ejército de Rusia

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha realizado este martes una visita a la ciudad de Bajmut, situada en la región de Donetsk (este), desde donde ha ensalzado la lucha "heroica" de las fuerzas ucranianas para repeler el avance del Ejército ruso, que ha sufrido "cerca de 100.000" muertos desde el inicio de la invasión.

"Bajmut es el punto más caliente en todo el frente, que son 1.300 kilómetros de hostilidades activas. Desde mayo, los ocupantes han intentado irrumpir en nuestro Bajmut, pero el tiempo pasa y Bajmut no sólo está rompiendo al Ejército ruso, sino a los mercenarios rusos que vinieron para reemplazar las pérdidas entre los ocupantes", ha señalado en un mensaje en su cuenta en Telegram.

Así, ha afirmado que "Rusia ha perdido ya más de 99.000 soldados en Ucrania" y ha agregado que "dentro las bajas entre los ocupantes serán 100.000". "¿Para qué? Nadie en Moscú puede responder a esta pregunta, y no lo harán. Llevan a cabo la guerra y desperdician vidas humanas, las de otros, no las de sus seres queridos, no sus propias vidas, sino las de otros porque un grupo en el Kremlin no puede reconocer los errores y teme la realidad", ha sostenido.

"La realidad habla por sí misma", ha reseñado Zelenski, que ha hecho hincapié en que "cada día de resistencia heroica por parte de las fuerzas de defensa, de todo el pueblo, acerca el momento en el que todo Ucrania pueda sentir la victoria y la paz". "Esta crueldad no dará nada al enemigo", ha zanjado el presidente ucraniano.

Por su parte, el Estado Mayor del Ejército de Ucrania ha cifrado este mismo martes en "alrededor de 99.230" el número de militares rusos muertos en combate, incluidos 430 "liquidados" durante las últimas 24 horas. Asimismo, ha dicho que han sido destruidos 2.995 carros de combate, 1.960 sistemas de artillería, 212 sistemas de defensa antiaérea y 410 lanzacohetes múltiples autopropulsados y blindados.

Asimismo, ha dicho en un mensaje en su cuenta en la red social Facebook que también han sido destruidos 281 aviones, 266 helicópteros, 1.680 drones, 653 misiles de crucero, 16 embarcaciones y 4.599 vehículos y tanques de combustible. "Los datos están siendo actualizados. Golpead al ocupante. Ganemos juntos. Nuestra fuerza está en la verdad", ha remachado.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mark Milley, afirmó el 10 de noviembre que Rusia ha sufrido "más de 100.000" bajas, entre militares muertos y heridos, en el marco de la invasión de Ucrania, antes de agregar que las cifras entre las filas ucranianas "son probablemente similares".