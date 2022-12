Borja Iglesias: "No he hablado con Luis de la Fuente"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

"No he hablado con Luis de la Fuente", señaló el jugador en declaraciones a los medios durante los Premios AS del Deporte, donde además destacó que ve las mismas posibilidades de ir convocado con uno u otro entrenador. "Las mismas supongo. Creo que siempre es así. Desearle lo mejor a Luis, a los dos", expresó.

El 'Panda' contó como vivió el Mundial de Catar, aunque reconoció que una vez eliminaron a España no lo siguió demasiado. "Tenía muchas ganas de disfrutar de esta selección. Es verdad que en el Mundial no pudo ser y a partir de que nos eliminan vi poca cosa, la final y algún partido más", reconoció.

Además, el delantero del Betis confesó su admiración hacia el argentino Leo Messi y el francés Kylian Mbappé. "Me gustaría ver a los dos en la liga. Que el campeonato cuente con grandes jugadores como son ellos siempre es bueno", apuntó.

Por último, el gallego quiso hacer una valoración a su temporada futbolística y destacó el buen hacer de su club. "Estoy muy feliz con mi año, con ganas de seguir creciendo. Además, estoy muy orgulloso del trabajo de mis compañeros y sobre todo del club. Creo que hemos dado un pasito hacia adelante", concluyó.