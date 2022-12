EL PSOE registrará esta semana en el Congreso una proposición de ley con las enmiendas que ha paralizado el TC

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El PSOE tiene intención de registrar esta semana en el Congreso una proposición de ley que incluya el espíritu de las dos enmiendas que ha suspendido el Tribunal Constitucional para su propia renovación, según han informado fuentes parlamentarias.

Las mismas fuentes han desvelado que esta proposición de ley se hará mediante la tramitación urgente y para ello ya han hablado con varios grupos que han censurado la decisión del Constitucional para que se sumen a la iniciativa.

No descartan por tanto que a la proposición de ley se sumen el resto de grupos parlamentarios que apoyaron la reforma del Código Penal que salió adelante el pasado jueves en el Congreso de los Diputados. Es decir, PSOE, Unidas Podemos más ERC, el PNV, el PDeCAT, Más País y Bildu.

En esta reforma se incluía también la modificación de la elección de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que finalmente ha sido paralizada tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional.

NO DESCARTAN HABILITAR ENERO

Las fuentes parlamentarias consultadas han señalado que ya se han producido conversaciones entre estos grupos y es probable que registren la iniciativa esta misma semana.

Además indican que todavía existe la posibilidad de que el texto que se presente finalmente tenga alguna diferencia respecto a lo que se ha hablado hasta el momento pero precisan que el objeto de esta tramitación es aprobar las dos enmiendas para desbloquear el CGPJ y el TC.

Asimismo precisan que esta tramitación no tiene por qué llevarse a cabo en lectura única pero sí señalan que se realizará por tramitación urgente. En este sentido, el objetivo es que la nueva proposición de ley esté aprobada antes de final de año aunque no descartan habilitar el mes de enero --en el que habitualmente no hay actividad parlamentaria-- si no es posible sacarlo adelante antes.

UNIDAS PODEMOS, CAUTO

En este sentido Unidas Podemos se ha reunido esta mañana con aliados parlamentarios para conformar un frente común parlamentario para desbloquear la renovación del TC, aunque también cree necesario, sin presionar al PSOE, auspiciar otra iniciativa específica para rebajar las mayorías para elegir nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Fuentes conocedoras de los contactos entre ambos socios de coalición indican ya esta mañana que existe un alto grado de convencimiento en que habrá una nueva proposición de ley para reformar la renovación del TC y que el PSOE está prácticamente decantado por esa vía.

Esas fuentes recalcan que la intención es impulsar nuevas medidas legislativas, acorde con el plan alternativo que ya tenían previsto en la coalición en caso de suspensión de la tramitación parlamentaria de la reforma introducida en los cambios del Código Penal.

No obstante, desde el grupo confederal se muestran aún cautos sobre todo en lo referente a las fechas del registro, dado que lo adecuado sería esperar al auto del TC para estudiar su contenido para armar la nueva propuesta legislativa.