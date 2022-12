Pedro Sánchez celebra que ERC ha asumido el marco constitucional y recalca a Junts que el procés ha terminado

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Sánchez ha afirmado desde la tribuna durante la sesión de control al Gobierno, que le gusta escuchar que ERC ha "asumido" que la democracia se fundamenta en la soberanía popular y en el resto a la legalidad democrática. Antes el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, le había recordado que ya le advirtió en su día de que el PSOE sería el siguiente --después de los independentistas-- en recibir el ataque de los jueces, y se ha ofrecido a respaldar las propuestas que el Gobierno pretende llevar al Congreso para reformar el Poder Judicial.

Después, la diputada de Junts, Miriam Nogueras, ha avisado a Sánchez de que el procés no terminará cuando él lo diga, sino cuando Cataluña vote su independencia. "Que el procés ha terminado no lo he dicho yo, lo ha dicho Jordi Sánchez", le ha espetado.