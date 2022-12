(AMP)PSOE y Podemos escenifican en el Congreso sus discrepancias sobre la Ley Trans con acusaciones de falta de respeto

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El PSOE y Podemos han escenificado este miércoles en el Pleno del Congreso sus discrepancias sobre la Ley Trans durante el debate de la norma, con los socialistas acusando a los 'morados' de "falta de respeto".

En su intervención, la portavoz de Igualdad de Unidas Podemos, Sofía Castañón, ha reconocido el papel del socialista Pedro Zerolo en el avance de los derechos de las personas LGTBI, apuntando hacia su valor por "defender sus ideas por encima de la disciplina de partido".

"Pedro Zerolo no seguía la disciplina de partido, la marcaba", ha respondido a continuación la secretaria de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández.

La diputada socialista ha asegurado en su intervención que Unidas Podemos ha estado "absolutamente desacertado" durante la tramitación de la norma por acusarle de "pactar con la derecha" para "un retroceso de derechos de las personas LGTBI". A su juicio, esto es "una falta de respeto a un partido centenario" que, según ha indicado, siempre ha estado por la lucha en esta materia, tanto en España como en Europa, según ha precisado.

Y, en este sentido, ha explicado que Zerolo "nunca estuvo por encima de la disciplina de voto de su partido" porque este, "siempre estuvo con él" y según ha apuntado, "no seguía la disciplina de voto" porque "la marcaba".

COMPROMISO CON EL COLECTIVO

Más allá de estas palabras, ambas formaciones han mostrado su compromiso con los derechos del colectivo. Castañón señalando a diferentes referentes en este tema que, según ha destacado, "han aguantado los ataques más duros en este año" y han visto "cuestionada" su existencia "por ser quien es"; y Fernández destacando las aportaciones socialistas al texto, como el concepto 'sexilio' o el reconocimiento de filiación a las parejas lesbianas sin estar casadas, entre otros.

La representante del principal partido de la oposición también se ha referido a las enmiendas presentadas por su partido a la norma y que fueron rechazadas durante la votación de la misma en comisión. Según ha explicado su intención era "dibujar" la ley "de una forma más garantista" y que tuviera "un marco más perfecto, más seguro y robusto". Aún así, ha acatado la mayoría que ha rechazado estas medidas y ha asegurado que el PSOE "respeta el trabajo" de la Cámara. De ahí que hayan retirado las enmiendas para la votación de la norma en el Pleno.

Para el PP esto significa que el PSOE se "arrodilla" y "claudica" ante sus socios de Gobierno y es consecuencia del "alto precio que deben pagar" porque Sánchez "siga en la Moncloa".

La portavoz de Igualdad de los 'populares' Rosa Romero, ha advertido a los partidos del Gobierno de las consecuencias que puede tener sacar adelante una ley "a toda prisa" y "sin escuchar a nadie" y, en este sentido, ha preguntado a la ministra del ramo, Irene Montero, presente durante el debate, si no estaba ya avisada de lo que podría pasar tras las consecuencias de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, más conocida como Ley del 'solo sí es sí'. A su juicio, este texto "no es feminista" y es "tremendamente intervencionista, sancionador y está cargado de ideología sectaria", además de "generar contradicciones, inseguridad jurídico" y no contar "con consenso social ni político".

CRÍTICAS A MONTERO DE VOX

También ha sido crítica con la ley la portavoz de Vox en esta materia, Carla Toscano, que ha hablado de "ideología de género" de un texto que es "el paradigma de la dictadura" y un "bodrio sectario" y que, a su juicio, "no pretende ayudar a las personas homosexuales o trans", sino "destruir la sociedad usando el sufrimiento de las personas que no se sienten identificadas con sus sexo biológico". También ha denunciado que la Ley Trans "limita la patria potestad de los padres" cuando permite a la autodeterminación de género de los menores y advierte que muchos de estos casos de niños que no se sienten identificados con su sexo "son influencia de las modas o están pasando una adolescencia con problemas".

Mientras, Ciudadanos, ha lamentado que el Gobierno "no haya estado a al altura de las circunstancias" en la tramitación de esta ley y cree que la norma, según ha indicado su portavoz Sara Giménez, no aborda "los problemas a los que se enfrenta" el colectivo y "no refuerza el ejercicio de sus derechos". Cabe recordar que la formación naranja se abstuvo en la votación del texto en la Comisión de Igualdad, alegando que el texto no tiene suficiente seguridad jurídica.

Por otra parte, el portavoz de Igualdad de PNV, Joseba Agirretxea, ha defendido la norma por su intención de "solventar una injusticia" y por "convertir en ley una realidad que desgraciadamente estaba oculta, denigrada, perseguida y ofendida" en cuanto a derechos; mientras que su homóloga de EH Bildu, Bel Pozueta, ha mostrado su alegría por el rechazo a las enmiendas del PSOE rechazadas en la comisión para limitar la autodeterminación de los menores trans.

La portavoz de ERC en el debate, María Carvalho, ha dedicado la previsible aprobación este jueves de la ley a "todas las víctimas del odio" y ha asegurado que seguirán trabajando para el reconocimiento de las personas no binarias y las migrantes trans, que se han quedado fuera de esta norma.

También han celebrado la norma, la portavoz parlamentaria de CUP, Mireia Vehí, quien ha asegurado que "los derechos de las personas trans no restan"; y su homólogo de Más País, Iñigo Errejón, que ha apuntado que en esta norma "nadie sale perdiendo". Por su parte, la diputada de Junts, Pilar Calvo, ha llamado a "estudiar" en el tramite del senado, "la posibilidad de aumentar el margen de confianza" a los mejores trans para que los de 12 a 14 años no dependan de un juez para el cambio de nombre y género registral.

"Apoyamos esta ley que, sin ser perfecta, permite avanzar en derechos", ha apuntado el representante del BNG en el Congreso, Néstor Rego. Por su parte, el portavoz parlamentario de Compromís, Joan Baldoví, ha leído una carta de Guillem Montero, el primer concejal trans del país, en el que celebraba el reconocimiento del "derecho a ser" del colectivo.