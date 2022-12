Boric anuncia que Chile abrirá una Embajada en Palestina

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"Vamos a elevar el carácter de la representación oficial en Palestina de encargado de negocio que hay hoy día y vamos a abrir una Embajada durante nuestro Gobierno para darle la representación que corresponde", ha explicado el mandatario chileno en la celebración de la fiesta de Navidad de la comunidad palestina.

Así, ha señalado que "ante los sufrimientos no podemos ser ajenos ni podemos ser protocolares. Muchas veces el protocolo tiene sentido, pero cuando se exagera muchas veces termina vaciando de sentido los momentos en los que más debiera tenerlo", ha afirmado, según ha recogido el medio chileno Cooperativa.

En este sentido, ha criticado que "es un pueblo que existe, resiste, tiene historia", pero que no aparece en los mapas. "Me violenta mucho mirar al Medio Oriente y no ver a Palestina en el mapa", ha señalado, antes de remarcar que "tampoco aparece en Google Earth".

"Hoy día, estando acá en el Club Palestino, no podemos olvidar a una comunidad que está sufriendo una ocupación ilegal, a una comunidad que está resistiendo, a una comunidad que está viendo violados sus derechos y su dignidad todos los días y que eso es absolutamente ajusto, eso hay que decirlo con todas sus letras", ha añadido.

El anuncio de Boric se ha producido en el marco de una crisis en las relaciones con Israel, ya que el septiembre el mandatario chileno canceló la reunión de la entrega de las cartas credenciales al Embajador israelí en Chile, Gli Artzyeli, tras las muerte de un adolescente palestino por parte de las tropas de Israel.

Esta situación provocó molestia entre los representantes diplomáticos israelíes, ya que recibieron la noticia cuando se encontraban en el Palacio de La Moneda.