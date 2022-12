Impunidad permite proliferación de robos y extorsiones en Circuito Exterior Mexiquense

Asaltos, extorsiones y robos son algunos de los delitos que sufren los vehículos privados, de transporte y de carga que circulan por el Circuito Exterior Mexiquense (CEM), vialidad que ha sido señalada en distintos momentos del 2022, tanto por autoridades como por empresas de transporte y seguridad como una de las más riesgosas para transitar. De acuerdo con la especialista en seguridad, Cristina Pablo Dorantes, la impunidad es el principal factor para que este tipo de robos ocurran con cotidianidad.

La madrugada del 9 de diciembre, ciudadanos denunciaron robos y agresiones físicas por presuntos elementos de la Policía Estatal que viajaban a bordo de la patrulla ME-198A2, en un tramo del CEM a kilómetros de la caseta de Texcoco; lo mismo en las cercanías de la caseta de Jorobas y la salida a Chalco. Lo anterior no es hecho aislado, en octubre se reportó la detención de dos sujetos que se dedicaban a extorsionar en distintos tramos del CEM a bordo de una camioneta tipo Explorer sin placas de circulación, y con gafetes inactivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Es la impunidad, o sea, no se encuentran las autoridades que puedan auxiliar. De hecho, si no son los mismos policías, son quienes se hacen pasar por policías y que, evidentemente, se encuentran pues protegidos por la misma policía, porque la pregunta primera pregunta sería “¿por qué no actúan, si se encuentran detectados los puntos y se tienen cámaras de vigilancia? Si se tiene toda una infraestructura para poder identificar, para supuestamente dar seguridad, si se sabe dónde es el punto, dónde están sucediendo los hechos delictivos”.

— Cristina Pablo Dorantes.