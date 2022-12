Este cachorro es un pequeño ladronzuelo: se escapa con los calcetines de su dueño

MADRID, 21 Dic. (EDIZIONES)

Este cachorro descarado le roba los calcetines a su padre antes de corretear por la casa. Louise-Ann Duggan, 39 años, de Leeds (Reino Unido), grabó a Marley, su cocker spaniel de seis meses, dando cuerda a su marido Daniel, de 41 años.

Dijo: "Marley me hace reír todos los días, pero este incidente en particular casi me hace mojar los pantalones. Es tan descarado. "El robo de calcetines es algo habitual en nuestra casa. No hay día en que no encontremos un calcetín y nos preguntemos de dónde demonios lo ha sacado"