Iceta apoya a Sánchez en el Senado en su "defensa de los derechos de la Cámara ante el Tribunal Constitucional"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Aprovecho para desear al presidente suerte, porque me parece que esta tarde esta defendiendo los derechos de esta Cámara ante el Tribunal Constitucional", ha señalado el ministro durante una respuesta en el pleno a la pregunta de la senadora del PNV Almudena Otaola respecto a los plazos del Estatuto del Artista.

Iceta ha calificado a Otaola de "optimista" por afirmar que "a estas alturas y en el Senado una modificación legislativa es sencilla". "Es mostrar una fe sin límites en el funcionamiento de la democracia en nuestras instituciones", ha añadido.

El ministro ha asegurado que se está trabajando junto al Ministerio de Justicia para modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil y dotar de esta manera a las asociaciones profesionales culturales de legitimación procesal para actuar en nombre de sus asociados frente a abusos en el sector.

Sin embargo, no ha avanzado fecha para aprobar esta medida, que está incluida dentro de las reformas previstas con el Estatuto del Artista, "No es que no nos estemos ocupando de ello, hemos comprometido esa reforma, pero no me atrevo a darle una fecha porque no soy titular de esa competencia", ha concluido.