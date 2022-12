Irene Montero critica la reforma del PP a la Ley 'solo sí es sí' por "recuperar el esquema de violencia e intimidación"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Montero ha asegurado que la iniciativa de los 'populares' "no dice nada de las medidas integrales de protección a las víctimas y "no cuenta con el aval de expertos". Además, advierte de que "baja las penas para las víctimas de entre 16 y 18 años" y "no meten transitoria". "Así que un poco de respeto", ha apuntado, en respuesta a las críticas del principal partido de la oposición.

Desde el PP le han reprochado las "108 revisiones de penas" a agresores sexuales" o las "16 excarcelaciones" de condenados por este delito y han insistido en pedir su dimisión.

La portavoz de Igualdad de los 'populares' en el Congreso, Margarita Prohéns, ha explicado en su intervención que Montero no quiere cambiar la Ley del 'solo sí es sí' por "cree que es acertada" y, a su juicio, este es el motivo por el que "ignoró" las advertencias que se le hizo durante la tramitación de la norma sobre que se podría rebajar las penas a violadores. La diputada cree que este era el "objetivo que perseguía" la ministra de Igualdad.

"Venía a regenerar la vida política y a dirigir un ministerio feminista y ha acabado premiando a malversadores y dejando en la calle a delincuentes sexuales", ha apuntado la representante del PP. "Aquí lo único machista es su ley y el toque se lo tiene que dar a usted para que dimita", ha insistido Prohéns.

Sin embargo, para Montero, el problema no es que las leyes estén mal, sino que al PP las leyes feministas "no les gustan" y, en este sentido, ha reprochado al principal partido de la oposición las jornadas que organizó en el Congreso la semana pasada sobre la Ley trans en las que, según ha indicado, se dijo "que las personas trans son enfermas y las LGTBI no están bien".

Del mismo modo, ha reiterado que cuando entró en vigor la Ley de medidas contra la Violencia de Género, en 2004, hubo 187 cuestiones de inconstitucionalidad y aumentaron en 158% los sobreseimientos. A su juicio, "cuando hay un cambio penal profundo siempre hay un momento de transición" y cree que con la Ley de 'solo sí es sí' "va a pasar lo mismo". "En su propuesta penal es sólida", ha defendido.