Jefa de Gobierno descartan alarma por incremento de contagios de Covid-19 en CDMX

Ante el incremento de contagios de Covid-19 en la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum afirmó que no ha habido un aumento significativo en las hospitalizaciones a causas de este virus. Pero hizo un llamado a los capitalinos para que acudan aplicarse la vacuna cubana Abdala, la cual está disponible en los 230 Centros de Salud de la ciudad.

“Hay más contagios, como lo ha dicho el subsecretario de Salud federal, hasta ahora no tenemos un incremento significativo en hospitalizaciones y en general el incremento no solo es por COVID, sino en general por enfermedades respiratorias, inclusive influenza”, dijo en conferencia de prensa.

La mandataria capitalina señaló que la gente ya no se está acudiendo a vacunarse. “Nos llegaron alrededor de 220 mil vacunas, el tema más bien es que la gente ya no está yendo a vacunar, no obligamos a la gente a que se vacune. Vamos a hacer más difusión para que la gente lo conozca, sobre todo a las personas vulnerables reciban su refuerzo de vacuna y también la vacuna de la influenza”, comentó.

La jefa de gobierno informó que se cuenta con 220 mil vacunas Abdala contra el Covid-19. Foto @GobCDMX

En lo que respecta a la vacuna de influenza, la jefa dijo que se han aplicado dos millones del biológico en esta temporada de invierno.

La Secretaría de Salud (Sedesa) informó que a partir del 21 de diciembre inició una nueva campaña de vacunación contra el coronavirus con el biológico Abdala, la cual está dirigida personas mayores de 18 años que requieran un refuerzo o no tengan ninguna dosis. El total de inoculados el primer día fue de 2 mil 37 personas.

La mandataria capitalina señaló que la gente ya no se está yendo a vacunarse contra el coronavirus. Foto: Cuartoscuro (Crisanta Espinosa)

Es importante tomar en cuenta que las personas que deseen aplicarse un refuerzo deberán haber cumplido cuatro meses de su última vacuna contra Covid-19, sin importar la marca previa, así como llevar el comprobante de última aplicación y la Cartilla Nacional de Salud.

