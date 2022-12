Trump pide desestimar su denuncia por agresión sexual en base a una ley de Nueva York por inconstitucional

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Según la defensa del expresidente Trump, la ley en la que se basa la denuncia entra en conflicto con la protección al debido proceso de la legislación del estado de Nueva York y además sostiene que la demanda de Carroll es "infundada y legalmente defectuosa", informa la CNN.

La norma a la que hace referencia entró en vigor el 24 de noviembre, mismo día en el que Carroll presentó una denuncia por agresión sexual por un hecho que se habría cometido en los años 90 en los probadores de una tienda de Nueva York. Dicha ley otorga a los supervivientes adultos de delitos sexuales hasta un año para presentar demandas contra sus supuestos agresores, incluso si el plazo ha prescrito.

No es la primera demanda que Carroll presenta contra Trump, puesto que ya hay una pendiente desde 2019 en un tribunal de Manhattan acusándole de difamación, después de que el expresidente no solo negara estos hechos, sino que además intentara ridiculizarla cuando dijo que era una "mentirosa" y que no era su tipo.

Por esta demanda de difamación Trump ya declaró en octubre aseverando que no es más que "una caza de brujas" en su contra, así como una estrategia publicitaria de Carroll para vender más ejemplares de su libro '¿Para qué necesitamos a los hombres?', en el que relata aquel episodio.

Carroll sostiene que hace aproximadamente 27 años unas bromas entre ella y Trump sobre probarse lencería cuando coincidieron en unos grandes almacenes de lujo en la Quinta Avenida de Nueva York "dieron un oscuro giro" cuando él "la forzó contra la pared del probador, la inmovilizó y la violó".

Trump ha logrado retrasar en varias ocasiones la denuncia por difamación gracias a su paso por la Casa Blanca, ya que alegaba que el presidente de Estados Unidos no puede ser demandando en el ejercicio de sus funciones si los hechos tienen que ver con su cargo. En septiembre, un tribunal federal de apelaciones falló parcialmente a favor de él al dictaminar que estaba bajo amparo legal.

Sin embargo, ese mismo tribunal solicitó a su instancia superior, la corte del Distrito de Columbia, que decidiera si aquellos comentarios estaban protegidos. Esta nueva demanda de Carroll está basada también en declaraciones de hace un mes de Trump y que son similares a las de entonces, por lo que no podría acogerse a este amparo legal al no ser ya presidente de Estados Unidos.