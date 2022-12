David Grande (CP Cacereño): "No me tocaron ni 20 euros en la Lotería, pero nos ha tocado el Real Madrid"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Va a ser un día precioso en Cáceres, estamos con muchas ganas de disputar ese partido, será una fiesta para la ciudad. Tenemos ganas de intentar pasar y recordarlo para siempre", afirmó el delantero tras el sorteo en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

El ariete fue autor de uno de los dos goles que permitieron el triunfo (2-1) ante el Girona en la ronda anterior, algo que desea repetir ante los de Carlo Ancelotti. "Ojalá pueda marcar otro gol, no me quiero ni imaginar lo que pasaría si logramos ganar", auguró, antes de pedir al técnico italiano que ponga "el mejor equipo" ante el Cacereño.

"En el equipo están 'locos', creen que he hecho magia", comentó al ser la 'mano inocente' en el sorteo. "No me tocaron ni 20 euros en la Lotería de Navidad, pero hoy nos ha tocado el Real Madrid. Esto no se compra con dinero", aplaudió.

El delantero cree que una de las claves ante el Real Madrid será "igualarles en intensidad". "No creo que vengan con poco ritmo, han tenido muchos jugadores mundialistas. Corren mucho, a ellos no les tiene que salir un partido bueno y a nosotros, el partido de nuestras vidas", agregó, después de confesar que le "gustaría" cambiarse la camiseta con Karim Benzema. "Me haría mucha ilusión. Ojalá ese día tenga un mal día", zanjó.