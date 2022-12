Jenkins extiende contrato con Packers por 4 años

Elgton Jenkins acordó una extensión de contrato con los Packers por cuatro años que garantiza que Green Bay no perderá a uno de los linieros ofensivos más versátiles de la NFL en la agencia libre.

Los Packers anunciaron el acuerdo el viernes. Si bien los términos no fueron dados a conocer, una persona familiarizada con la situación dijo a The Associated Press que Jenkins recibió una extensión de cuatro años con un valor base de 68 millones de dólares que podría ascender a 74 millones.

“Es un gran día para nosotros y un gran día para Elgton”, dijo el coach de los Packers, Matt LaFleur, a los periodistas antes de la práctica del viernes. “Obviamente él se lo ha ganado y lo hace de la forma correcta. Siempre es divertido como coach ver a muchachos que son recompensados ​​no sólo por su desempeño sino también por lo que hacen en el vestuario y el liderazgo que aportan. No puedo decir suficientes cosas buenas sobre él”.

NFL Network y ESPN fueron los primeros medios en informar sobre la extensión de contrato.

“Desde el momento en que entró al edificio, Elgton ha sido un elemento central de esta franquicia mientras muestra una versatilidad, generosidad y dureza poco comunes”, sostuvo el gerente general de los Packers, Brian Gutekunst, en un comunicado. “Es un tremendo líder y compañero de equipo, y se ha ganado todo lo que ha logrado”.

Jenkins, de 26 años, ha jugado toda su carrera profesional con los Packers, quienes lo seleccionaron proveniente de la Universidad Estatal de Mississippi en la segunda ronda del draft de 2019.

Elegido al Pro Bowl de 2020, Jenkins ha jugado como titular varios partidos en todas las posiciones de la línea ofensiva excepto como guardia derecho.

“No creo que haya una posición al frente que no pueda ocupar”, señaló LaFleur.

Jenkins juega principalmente como guardia izquierdo, pero asumió el puesto de tacle izquierdo durante ocho juegos la temporada pasada en reemplazo del lesionado David Bakhtiari. Jenkins participó en sólo esos ocho partidos la campaña pasada antes que un un desgarre de ligamento cruzado anterior lo dejara fuera por el resto del año.

La lesión de rodilla hizo que Jenkins se perdiera el primer partido de los Packers de esta temporada, pero ha sido titular en 12 compromisos desde entonces. Inició como tacle derecho en sus primeros cinco juegos antes de cambiar a guardia izquierdo para los últimos siete encuentros. Se perdió el partido del 30 de octubre frente a Buffalo por una lesión de pie.

En su carrera ha jugado como guardia izquierdo titular en 33 ocasiones, ocho como tacle izquierdo, seis como tacle derecho y tres como centro. Su desempeño en la línea ofensiva ayudó a los Packers a alzar tres títulos consecutivos de la División Norte de la Conferencia Nacional de 2019 a 2021.

Los Packers (6-8) buscarán su tercera victoria consecutiva el domingo en Miami (8-6). Green Bay probablemente necesitará ganar sus últimos tres juegos de la campaña regular y recibir mucha ayuda para obtener su cuarto boleto seguido para los playoffs.