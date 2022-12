¿Quiénes pueden cobrar la Pensión Bienestar 2023?

Se aproxima el inicio de año y junto con ello el pago bimestral de la Pensión Bienestar 2023. Sin embargo, no todos los beneficiarios inscritos al programa podrán recibir el apoyo económico del mes de enero.

Hace unos meses el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, mencionó que en enero del 2023 el programa a cargo de la Secretaría de Bienestar, tendría un aumento del 25% a nivel nacional.

Noviembre fue el último mes que beneficiaros de la pensión Bienestar pudieron cobrar tres mil 850 pesos, mientras que con el incremento que se aprobó por AMLO, se estima que el monto supere los cuatro mil 800 pesos bimestrales

¿Por qué no todos podrán cobrar la Pensión Bienestar en enero?

Autoridades confirmaron que los adultos mayores inscritos al programa van a recibir este primer depósito hasta que servidores de la nación regresen a sus actividades acabando las vacaciones de invierno.

Otros motivos por los que puede que no se le deposite al beneficiario es porque no acudieron por su tarjeta al Banco del Bienestar (Bansefi), porque aún no les entregan su plástico o porque no cambiaron su método de depósito.

Los adultos mayores que cobraban el depósito mediante Citibanamex y no la han cambiado por su tarjeta de Banco del Bienestar (Bansefi), por lo que es importante ingresar al siguiente link donde se ingresa el CURP del beneficiario para corroborar en qué fecha y sucursal se le asignará un nuevo plástico

Se estima que por el 15 de abril del 2023 concluya el proceso de entrega de nuevos plásticos, por lo que es importante realizar el trámite para poder cobrar el mes de enero y los siguientes depósitos del año.

En caso de haberse inscrito por el mes de junio, agosto y octubre, los beneficiaros no son acreedores al primer pago, ya que aún no hay fecha para que se reanude los operativos de la Pensión Bienestar 2023.

¿Se puede pedir un adelanto?

La Secretaría del Bienestar no ha anunciado que se pueda tramitar un adelanto del pago bimestral, ya que esto solo ocurre en período electoral o con previo aviso del Gobierno.

¿Cómo solicitar la Pensión del Bienestar?

Cualquier adulto mayor de 65 años puede inscribirse en los módulos de atención del Bienestar en su respectiva localidad.

Para localizar el módulo de registro más cercano deben ingresar al https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx/index donde pueden sacar cita para que el trámite se realice de forma más rápida.

Los documentos que se solicitan son:

Identificación oficial (credencial del elector, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del INAPAM o carta de identidad)

CURP

Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (teléfono, luz, gas, agua o predial)

Teléfono de contacto para dar seguimiento a tu trámite

Cualquier duda o aclaración sobre la Pensión del Bienestar comunicarse a la línea de ayuda 800 63 94 264 (800 MEXICO4) Opera los 365 días del año en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 21:00 horas, así como los fines de semana y días festivos de 9:00 a 13:00 horas.

