Incendio deja al menos 2 muertos, 30 heridos y casas afectadas en Chile

Las autoridades chilenas, cuerpos de bomberos y brigadistas seguían combatiendo en la tarde del viernes los focos de incendio activo que destruyeron sectores habitados de la ciudad turística de Viña del Mar ante la posibilidad de que pudieran reactivarse y verse favorecidos por las condiciones climáticas. El incendio dejó un saldo preliminar de dos muertos, 30 heridos y 130 casas destruidas, según el más reciente balance de las autoridades.

El presidente Gabriel Boric suspendió todas sus actividades previstas para la jornada y decretó estado de emergencia por catástrofe en el lugar, lo que permite movilizar todos los recursos para ayudar al combate del fuego y atender a los cientos de damnificados. El mandatario viajó a la zona para encabezar el comité de emergencia y estar en terreno.

“Pueden tener la certeza de que no los vamos a dejar solos”, señaló el mandatario dirigiéndose a los damnificados. Boric afirmó que los esfuerzos están concentrados en el control total del fuego para después desplegar la ayuda necesaria a las personas afectadas.

Las autoridades y los equipos de brigadistas trabajan contra reloj en las zonas calientes que podrían activarse a la caída de la tarde en lo alto de los cerros y las quebradas donde se esperan condiciones de vientos fuertes similares a las del día previó que favorecieron la propagación de las llamas. El incendio aún mantiene focos activos y las autoridades pretenden controlarlo del todo durante la tarde del viernes.

El siniestro se desató rápidamente el jueves por la tarde y avanzó durante la noche.

“Estamos aquí en lo que era mi hogar. Es un lugar que mi papá hizo 30, 40 años atrás, al lado estaba mi hermano, se quemó su casa, acá está mi casa que quedó destruida, atrás estaba la casa de mi papá. No alcancé a sacar el auto”, relató a The Associated Press Luis Cañas, ejecutivo de ventas desde la zona afectada. “Lo importante es que mi señora y mis hijos están bien” y que la casa de su abuelo y de unos vecinos sobrevivió también, “lo que me alegra mucho”.

“El incendio empezó en una zona alejada de acá, yo estaba en el trabajo y me vine antes. Vi mi casa en pie la de mi papá y mi hermano, regué por todos lados pero en definitiva eso no iba a servir de nada”, relató.

Después llegó la alerta de las autoridades para evacuar y Cañas ayudó a su esposa que está con muletas, a su hija embarazada y después a sus hijos adolescentes a salir del lugar, con ayuda de vecinos.

“Tendremos que empezar de nuevo, de alguna forma”, afirmó con resignación, como muchos habitantes de esta zona, acostumbrada a este tipo de desastres.

Los bomberos del centro del país se desplazaban para ayudar a contener el fuego que se veía favorecido por los fuertes vientos en la noche, las condiciones de humedad y las altas temperaturas que se han vivido en Chile en diciembre.

Las llamas y las voraces lenguas de fuego de la noche dejaban paso en la mañana con la luz a un paisaje desolador, un mar de hierros, ramas secas, tejados retorcidos y chatarra enrevesada en muchas poblaciones y sectores altos de la ciudad, de origen humilde, que se vieron completamente destruidos. Los pobladores comenzaban las tareas de remoción de escombros.

Las autoridades estiman que hay entre 200 y 500 casas afectadas por el fuego y trabajan en estos momentos en identificar la infraestructura y número de personas afectadas. Se trabajará con drones para realizar una evaluación de daños, investigar las causas del origen del incendio y fiscalizar la situación del lugar, informó la ministra del Interior, Carolina Tohá.

La Brigada Investigadora de Delitos contra el Medioambiente de la PDI chilena (policía de investigaciones) iniciaba labores para determinar el punto de origen del incendio, sin descartar ninguna hipótesis.

“Si hay intencionalidad vamos a mover cielo, mar y tierra para dar con los culpables”, declaró Boric.

El fuego se inició presuntamente en zonas forestales de bosques nativos en la parte alta de la ciudad para afectar rápidamente, en cuestión de minutos, asentamientos irregulares en los sectores altos de las quebradas y cerros donde proliferan casas de materiales ligeros que prenden con velocidad y en laderas donde se acumula basura, según las autoridades.

De ahí se fue propagando rápidamente a otros sectores de la ciudad balneario, que en estas fechas recibe población flotante que acude al mar desde la capital Santiago y otras partes del país.