¿Se suspenderá el programa Hoy No Circula durante Navidad?

Hoy No Circula Foto: Cuartoscuro (Moisés Pablo)

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que durante este sábado 24 y domingo 25 de diciembre, el programa Hoy No Circula continuará con normalidad en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y los 18 municipios del Estado de México (Edomex), tendrán restricciones desde las 05:00 horas y hasta las 22:00 horas de este sábado 24 de diciembre, establecidas por la CAMe para reducir los niveles de contaminación ambiental.

¿Qué automóviles circularon este 24 de diciembre?

Durante este sábado de Nochebuena, los automóviles que no circularon fueron aquellos con holograma 1 con la terminación de placas en número par, es decir 0, 2, 4, 6 y 8, la medida también aplica para los vehículos con holograma 2 y placas foráneas.

El #HoyNoCircula del 4o sábado de diciembre en la #ZMVM es para: vehículos con HOLOGRAMA 1 terminación de placas #PAR, TODOS los HOLOGRAMA 2 y placas foráneas.

¿Qué vehículos circularán durante Navidad?

Mientras que para Navidad, el programa Hoy No Circula no aplica por ser domingo 25 de diciembre, entonces todos los automóviles tendrán la libertad de circular por la CDMX y el Edomex a menos de que surja una restricción especial por parte de la CAMe ante la contingencia ambiental.

Consulta la guía de la aplicación del programa Hoy No Circula vigente en la ZMVM.

Para mantenerte informado ante cualquier situación durante este fin de semana te recomendamos seguir las redes sociales de la CAMe, así como consultar la guía de aplicación del programa Hoy No Circula vigente en la ZMVM.