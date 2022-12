Pep Guardiola confirma que no puede contar con Calvin Phillips por su "sobrepeso"

MANCHESTER (INGLATERRA), 24 (dpa/EP)

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, lamentó que el centrocampista internacional inglés Kalvin Phillips haya vuelto del Mundial de Catar "con sobrepeso", la causa por la que no cuenta con él en estos momentos.

"No está lesionado, llegó con sobrepeso", aseveró Guardiola, que confesó que desconoce los motivos de esta situación. "No sé por qué, pero no llegó en condiciones de hacer entrenamientos y de jugar", añadió.

Cada jugador que estuvo en el Mundial del actual campeón de la Premier League, un total de 16, tuvo tiempo libre una vez finalizada su participación en la cita, que en el caso de Phillips fue después de la eliminación de Inglaterra en cuartos de final contra Francia el 10 de diciembre.

En este sentido, el técnico catalán dejó claro que no creía que hubiera ningún problema con el régimen de entrenamiento de la selección inglesa. "No, no, no, absolutamente no. Cuando esté listo jugará, porque le necesitamos, le necesitamos mucho", remarcó, asegurando que tiene todavía "una conversación privada" con el centrocampista.