Perú prepara una comisión para el posible pago de "reparaciones" a familias de los muertos en las protestas

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Me parece importante que, desde el sector justicia cumplamos con el encargo de la señora presidenta (Dina Boluarte) y del 'premier' (Alberto Otárola)", ha dicho en declaraciones a la emisora RPP. Así, ha señalado que "se está conformando una comisión multisectorial para ver el tema de reparaciones o apoyo ciudadano que vamos a dar nosotros a los deudos".

Así, ha resaltado que el objetivo es "mitigar" las necesidades de las familias, si bien ha reconocido que "la vida humana no tiene precio". "Es una respuesta del Estado ante una situación, pero hay que tener en cuenta que es un paliativo porque lo que realmente no debe ocurrir (...) es que estas muertes no pueden ser en vano", ha argüido.

"Estas personas no deben haber muerto en vano. Lo que nos tienen que dejar bien en claro este tipo de situaciones no se puede volver a ocurrir y sobre todo no debemos permitir que el Perú ilegal intervenga porque lo que pudo ser una protesta saludable y democrática termine en violencia y más aún, como se ha demostrado, en una violencia financiada por el lado oscuro", ha zanjado.

Hasta la fecha han muerto 30 personas por la represión de las protestas en apoyo a Castillo, que han provocado críticas contra las fuerzas de seguridad y contra Boluarte, quien asumió el cargo después de que el expresidente fuera detenido poco después de intentar disolver el Congreso para evitar que se votara una nueva moción de censura contra él.